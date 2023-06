In Erlan­gen wird in ver­kehrs­be­ru­hig­ten Berei­chen zu schnell gefah­ren. Die­se Geschwin­dig­keits­über­schrei­tun­gen waren auch The­ma auf der letz­ten Bürger*innenversammlung Innen­stadt. Beschwer­den gibt es beson­ders zur Ver­kehrs­si­tua­ti­on in der Raum­er­stra­ße, Süd­li­chen und West­li­chen Stadt­mau­er­stra­ße sowie in der Nörd­li­chen Hauptstraße.

Die grü­ne Stadt­rats­frak­ti­on möch­te mit einem Antrag errei­chen, dass zeit­nah Gegen­maß­nah­men unter­nom­men wer­den. Neben bau­li­che Ver­än­de­run­gen in Form von wech­sel­sei­ti­gen Grün­flä­chen wären beson­ders kosten­gün­sti­ge, schnell aus­führ­ba­re und auch tem­po­rä­re Lösun­gen erfolgsversprechend.

Antrag: Durch­set­zung der Schritt­ge­schwin­dig­keit in ver­kehrs­be­ru­hig­ten Bereichen

Bezug­neh­mend u.a. auf die Bürger*innenversammlung Innen­stadt: In Erlan­gen gibt es eini­ge ver­kehrs­be­ru­hig­te Berei­che, auf denen trotz bau­li­cher Maß­nah­men (z. B. spe­zi­el­ler Ober­flä­che der Fahr­bahn, Fuß­ver­kehr voll­stän­dig auf der Fahr­bahn in alle Rich­tun­gen) oft erhöh­te Geschwin­dig­kei­ten zu beob­ach­ten sind.

Als Bei­spie­le sind hier die Raum­er­stra­ße, Süd­li­che Stadt­mau­er­stra­ße, vor dem Frankenhof/​KUBIC bzw. die West­li­che Stadt­mau­er­stra­ße im Bereich der Ger­be­rei­un­ter­füh­rung und Nördl. Haupt­stra­ße zu nennen.

Wir bean­tra­gen zu prüfen:

Wel­che Mög­lich­kei­ten exi­stie­ren, die Ein­hal­tung der vor­ge­ge­ben Schritt­ge­schwin­dig­keit durchzusetzen?

Neben grö­ße­ren bau­li­che Ver­än­de­run­gen in Form von wech­sel­sei­ti­gen Grün­flä­chen, erschei­nen hier vor allem kosten- und auf­wands­arm bzw. schnell aus­führ­ba­re (auch tem­po­rä­re) Lösun­gen zielführend.

Peter Weie­rich, Spre­cher für Mobilität

Dr. Bir­git Maren­bach, Fraktionsvorsitzende