Jeden Frei­tag gibt es digi­ta­le Hilfe

Bei der ersten Bera­tungs­the­ke des Pro­jekts zusam​men​.digi​tal wur­den vie­le Pro­ble­me gelöst. Das Ange­bot gibt es wei­ter­hin wöchent­lich – außer wäh­rend der Ferien.

Die zusammen.digital-Fahne vor der Markt­bü­che­rei zeigt es in Zukunft an: Wenn sie frei­tags drau­ßen steht, hat im ersten Stock die Bera­tungs­the­ke geöff­net. Zwei jun­ge Ehren­amt­li­che war­ten dann dort und hel­fen Rat­su­chen­den allen Alters bei digi­ta­len Pro­ble­men mit Inter­net, Han­dy oder Tablet. Die erste Bera­tungs­the­ke am 16. Juni – dem bun­des­wei­ten Digi­tal­tag – war ein ech­ter Erfolg: Die bei­den ehren­amt­li­chen Bera­ter Juan Mes­lem und Flo­ri­an Pro­has­ka waren wäh­rend der gesam­ten Öff­nungs­zeit über beschäftigt.

„Die Bera­tung war sehr ange­nehm und höf­lich“, sag­te eine Ecken­ta­ler Bür­ge­rin, die nun weiß, wie sie Fotos am besten sor­tiert und per Mail ver­schickt. Ihr erster Besuch an der Bera­tungs­the­ke war nicht ihr letz­ter, kün­digt sie an: „Ich wer­de wie­der­kom­men! Ich habe noch mehr digi­ta­le Pro­ble­me und hier wird mir gehol­fen.“ Lan­ge war­ten muss sie dafür nicht: Die Bera­tun­gen fin­den jeden Frei­tag von 15.30 bis 17 Uhr statt (außer in den Feri­en). Eine Anmel­dung ist nicht nötig, die Bera­tung ist kom­plett kosten­los. Wer Hil­fe sucht, soll­te aller­dings sein Han­dy oder Tablet mit­brin­gen. Koor­di­niert wird das Pro­jekt von Syl­via Stein­bach, im Ecken­ta­ler Rat­haus Ansprech­part­ne­rin für Seniorenangelegenheiten.

Zum Auf­takt von zusam​men​.digi​tal in Ecken­tal mach­te sich auch Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le ein Bild. „Wir freu­en uns sehr, dass wir die­ses Ange­bot anbie­ten kön­nen – aber ohne die Ehren­amt­li­chen wür­de es natür­lich nicht gehen. Vie­len Dank für Ihr Enga­ge­ment!“, sag­te sie. Begei­stert von zusam​men​.digi​tal waren auch Clau­dia Blö­chl, im Rat­haus zustän­dig für Ver­an­stal­tun­gen, Ehren­amt und Kitas, Rena­te Hof­mann (FLEck), Rena­te Kern (Kreis­Lauf-Kauf­haus) und Fried­hold Hind­richs (Senio­ren­bei­rat).

Zusam​men​.digi​tal ist ein Pro­jekt des JFF- Insi­tut für Medi­en­päd­ago­gik, geför­dert vom baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les. Die Markt­ge­mein­de Ecken­tal ist eine von 15 aus­ge­wähl­ten Kom­mu­nen, die am Pro­jekt teil­neh­men. Medi­en­päd­ago­gen des JFF schu­len vor dem ersten Ein­satz die ehren­amt­li­chen Bera­ter, die zwi­schen 14 und 27 Jah­re alt sein soll­ten. Gear­bei­tet wird in Zwei­er­teams, ein erwach­se­ner Ansprech­part­ner ist immer greif­bar. Die Markt­ge­mein­de ver­si­chert die Bera­ter, zahlt eine Auf­wands­ent­schä­di­gung und stellt ein Zer­ti­fi­kat aus, das zum Bei­spiel für Bewer­bun­gen genutzt wer­den kann. Wei­te­re Infos fin­den sich auf www​.ecken​tal​-mfr​.de. Wer Fra­gen hat oder mit­ma­chen möch­te, kann sich auch bei Syl­via Stein­bach mel­den: sylvia.​steinbach@​eckental.​de oder 09126 / 903- 241.