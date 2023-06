Am Sonn­tag ver­an­stal­tet die Hofer Kreis­tags­frak­ti­on der Bünd­nis 90/​die Grü­nen eine Wan­de­rung. Der AK Umwelt und Tou­ris­mus unter­nimmt in loser Fol­ge Exkur­sio­nen im Land­kreis Hof. Start und End­punkt für die Wan­de­rung am 12-Apo­stel-Weg /​dem Fran­ken­wald­staigla ist die Scheu­ne im Grü­nen in Gerolds­grün um 10 Uhr. Inter­es­sier­te sind Herz­lich dazu Ein­ge­la­den, dar­an Teilzunehmen.