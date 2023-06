Zu dem im Deut­schen Bun­des­tag beschlos­se­nen Fach­kräf­te­ein­wan­de­rungs­ge­setz erklärt der ober­frän­ki­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Johan­nes Wagner:

„Heu­te haben wir end­lich die Vor­aus­set­zun­gen dafür geschaf­fen, im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb um drin­gend benö­tig­te Fach­kräf­te auf­zu­ho­len. Das heu­te beschlos­se­ne Gesetz ver­dient den Namen Ein­wan­de­rungs­ge­setz zurecht. Dank unse­res Ein­sat­zes ist das Gesetz an wich­ti­gen Stel­len noch bes­ser gewor­den als ursprüng­lich geplant: Wir nut­zen vor­han­de­nes Poten­ti­al und bau­en gleich­zei­tig Hür­den ab.

Damit reagie­ren wir vor allem auf For­de­run­gen unse­rer hei­mi­schen Wirt­schaft. Die Bit­te, end­lich ver­nünf­ti­ge und zeit­ge­mä­ße Rege­lun­gen auf den Weg zu brin­gen, wur­de mir bei nahe­zu jedem Unter­neh­mens­be­such hier in Ober­fran­ken mit auf den Weg gege­ben. Fach­kräf­te wer­den hän­de­rin­gend gesucht. Im Bezirk Ober­fran­ken feh­len bereits heu­te ca. 17.000 Fach­kräf­te. Eine Zahl, die sich laut dem Fach­kräf­te­mo­ni­tor der IHK Ober­fran­ken bis 2045 auf 54.000 erhö­hen könn­te. Schon seit lan­gem drän­gen die Arbeit­ge­ber der Regi­on daher auf eine Wei­ter­ent­wick­lung des Fach­kräf­te­ein­wan­de­rungs­ge­set­zes. Nach den aktu­el­len Zah­len des Kom­pe­tenz­zen­trums Fach­kräf­te­si­che­rung, gibt es für rund 70 Pro­zent aller offe­nen Stel­len kei­ne pas­send qua­li­fi­zier­ten Arbeits­su­chen­den. Nicht nur die klei­nen und mitt­le­ren Betrie­be in Ober­fran­ken spü­ren die­se Her­aus­for­de­rung und haben immer grö­ße­re Schwie­rig­kei­ten, Per­so­nal zu fin­den und ihre Aus­bil­dungs­plät­ze zu beset­zen. Selbst Glo­bal Play­er aus Ober­fran­ken lei­den unter dem Man­gel an qua­li­fi­zier­ten Mit­ar­bei­tern. Der Bedarf an Fach- und Arbeits­kräf­ten ist mitt­ler­wei­le so hoch, dass sich jedes Jahr 400.000 Men­schen aus dem Aus­land für ein Leben und Arbei­ten in Deutsch­land ent­schei­den müssten.

Mit einer ser­vice-ori­en­tier­ten Ver­wal­tung, schlan­ke­ren Ver­fah­ren und der Rück­sicht­nah­me auf fami­liä­re Aspek­te stei­gern wir die Attrak­ti­vi­tät Deutsch­lands als Ein­wan­de­rungs­land. Gleich­zei­tig ermög­li­chen wir geflüch­te­ten Men­schen eine ech­te Per­spek­ti­ve. Wer sich hier­zu­lan­de in einer Aus­bil­dung qua­li­fi­ziert hat oder eine beruf­li­che Qua­li­fi­ka­ti­on mit­bringt, soll dem Arbeits­markt auch dau­er­haft zur Ver­fü­gung ste­hen dür­fen. Das ent­la­stet die Unter­neh­men, weil sie Pla­nungs­si­cher­heit und Fach­kräf­te haben und die Kom­mu­nen und Aus­län­der­be­hör­den, weil Men­schen schnel­ler finan­zi­ell unab­hän­gig sein kön­nen. Eine Digi­ta­li­sie­rung der Pro­zes­se ist zwin­gend erfor­der­lich und wird jetzt kommen.“