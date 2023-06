Einen beson­de­ren Gast­pre­di­ger begrüßt Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner beim Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am 24. Juni 2023 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth: Nicho­las Fray­ling, Prie­ster der angli­ka­ni­schen Church of Eng­land, ist Ober­fran­ken herz­lich ver­bun­den als frü­he­rer Dekan der Kathe­dra­le in Chi­che­ster. Die Diö­ze­se Chi­che­ster steht in Part­ner­schaft zum evan­ge­li­schen Kir­chen­kreis Bayreuth.

Wenn ab 16.45 Uhr die berüh­ren­de Stim­me von Mer­le Neu­mann erklingt, beglei­tet von Nor­bert Römer am Pia­no, beginnt für alle Anwe­sen­den bereits die Ein­stim­mung auf den Got­tes­dienst. Der Gos­pel­chor der Katho­li­schen Hoch­schul­ge­mein­de Bay­reuth sorgt für schwung­vol­len Klang im Kir­chen­raum; Chor­lei­ter Ron­ny Vogel von der Hoch­schu­le für Kir­chen­mu­sik greift auch in die Tasten der Stadtkirchen-Orgel.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Pfar­rer i.R. Man­fred Schecken­bach füh­ren gemein­sam durch die Lit­ur­gie des eng­lisch­spra­chi­gen Abend­mahls­got­tes­dien­stes und bie­ten auch per­sön­li­che Seg­nun­gen an. Pfar­re­rin Andrea Neh­ring aus der Bay­reu­ther Frie­dens­kir­che pre­digt auf Deutsch. Ein gro­ßes Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen trägt Lesun­gen und Für­bit­ten in ver­schie­de­nen Spra­chen vor.

Kin­der sind im Got­tes­dienst herz­lich will­kom­men; für sie wird auch eine Betreu­ung mit eige­nem Pro­gramm im Kirch­platz­treff, gleich neben der Stadt­kir­che, angeboten.

Im Anschluss an den Got­tes­dienst sind alle herz­lich zu einem klei­nen Imbiss mit Mög­lich­keit zu Aus­tausch und Gesprä­chen direkt in der Kir­che eingeladen.