Ein ech­tes High­light in der Arbeit unse­rer Jugend­feu­er­weh­ren des Land­krei­ses ist das im zwei­jäh­ri­gen Tur­nus statt­fin­den­de Sei­fen­ki­sten­ren­nen, dies­mal durch­ge­führt in Adlitz, Gemein­de Marl­off­stein, auf der anspruchs­vol­len Gefäl­le­strecke in Rich­tung Atzelsberg.

Kreis­ju­gend­feu­er­wehr­wart Chri­sti­an Bühl konn­te neben acht Renn­teams aus Adels­dorf, Hage­nau, Her­zo­gen­au­rach, Marl­off­stein, Mün­chau­rach, Neu­haus, Utten­reuth und Wachen­roth, zahl­rei­chen Fans sowie den Schieds­rich­tern aus Kreis­brand­in­spek­ti­on und Kreis­feu­er­wehr­ver­band beson­ders Kreis­brand­rat Mat­thi­as Roc­ca und Marl­off­steins 1. Bür­ger­mei­ster Edu­ard Walz begrü­ßen, die es sich nicht neh­men lie­ßen, nach jeweils kur­zen Gruß­wor­ten die span­nen­de Renn­at­mo­sphä­re zu genießen.

Zunächst ein­mal galt jedoch „Safe­ty first!“: Sämt­li­che Fahr­zeu­ge wur­den zunächst ver­mes­sen, gewo­gen und einer Brem­sen­prü­fung unter­zo­gen, bevor sie zum Start zuge­las­sen wur­den. Danach fand als erstes die Inno­va­ti­ons­wer­tung statt, bei der die Fah­rer und Fah­re­rin­nen ihr Gefährt einer fünf­köp­fi­gen Jury vor­stel­len konn­ten. Nach einem ersten Pro­be­lauf zum Ken­nen­ler­nen der Strecke, bei dem bereits der erste Fahr­zeug­aus­fall zu ver­zeich­nen war, stan­den drei Renn­durch­gän­ge an, zwi­schen denen die Fahr­zeu­ge in schweiß­trei­ben­der Arbeit wie­der hoch zum Orts­aus­gang von Adlitz gebracht wer­den muss­ten. Teil­wei­se nur Hun­dert­stel­se­kun­den trenn­ten die Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen von­ein­an­der und zeig­te, wie aus­ge­reift jeweils sowohl das fah­re­ri­sche Kön­nen als auch die tech­ni­schen Fein­hei­ten der Fahr­zeu­ge waren. Mit teil­wei­se ral­ly­e­mä­ßi­gen Voll­brem­sun­gen im fast 100m lan­gen Ziel­aus­lauf und bei einem Fahr­zeug lei­der auch einer Lan­dung im angren­zen­den Getrei­de­feld und tech­ni­schem Total­scha­den kamen die Flit­zer nach ihren rasan­ten Fahr­ten zum Ste­hen, und es zeig­te sich, wie wich­tig funk­tio­nie­ren­de Brem­sen und nur mini­mal mög­li­cher Lenk­aus­schlag bei den Boli­den sind.

Eine Ret­tungs­wa­gen­be­sat­zung der BRK-Bereit­schaft Erlan­gen 1 sorg­te für die medi­zi­ni­sche Sicher­heit der Betei­lig­ten, die Feu­er­wehr Adlitz bei den som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren für aus­rei­chend Geträn­ke und das leib­li­che Wohl.

Bei der anschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung war die Freu­de groß, dass nie­mand ernst­haft kör­per­lich zu Scha­den gekom­men war, und es wur­den die heiß ersehn­ten Poka­le überreicht:

Inno­va­ti­ons­wer­tung:

JF Neu­haus

Renn­wer­tung (Fahr­zeu­ge, die von den Maßen und dem Gesamt­ge­wicht des Fahr­zeugs incl. Fahrer/​Fahrerin den Vor­ga­ben des Deut­schen Sei­fen­ki­sten-Ver­ban­des entsprechen):

1. JF Adels­dorf (Fah­rer: Marius)

2. JF Wachen­roth (Fah­rer: Luis)

3. JF Neu­haus (Fah­rer: Phillip)

Free­style-Wer­tung:

1. JF Neu­haus (Fah­rer: Julian)

2. JF Hage­nau (Fah­rer: Robin)

3. JF Utten­reuth (Fah­rer: Hannes)

Auch die Kreis­brand­in­spek­ti­on und der Kreis­feu­er­wehr­ver­band Erlan­gen-Höch­stadt gra­tu­lie­ren ganz herz­lich und freu­en sich schon auf das Sei­fen­ki­sten­ren­nen 2025!