Am 27.06.2023 von 19:00 – 20:30 Uhr fin­den im Zukunfts­haus, Satt­ler­tor­str. 16 in Forch­heim meh­re­re Kurz­vor­trä­ge, orga­ni­siert durch „Forch­heim for Future e.V.“, statt.

Hit­ze, Stark­re­gen, Über­flu­tun­gen und Trocken­heit – alle Regio­nen in Deutsch­land, aber ins­be­son­de­re die Städ­te mit ihrem Umland sind von die­sen Fol­gen des Kli­ma­wan­dels betrof­fen. Was bedeu­tet das für Forch­heim? Wel­che Lösun­gen schei­nen erfolg­ver­spre­chend? Was kön­nen wir als Pri­vat­per­so­nen dazu bei­tra­gen, was kann die Kom­mu­ne unternehmen?

Durch Kurz­vor­trä­ge von Dr. Ulrich Buch­holz (Dipl.-Biologe-KV-Vorsitzender BUND) und Julia Schr­a­de (M.Sc.-Geographin – Stabs­stel­le Was­ser­ma­nage­ment Stadt Forch­heim) erfah­ren wir wich­ti­ge Daten und Kon­zep­te, an denen wir wei­ter­ar­bei­ten kön­nen. Ziel soll es sein, für uns selbst und die Kom­mu­ne Hand­lungs­mög­lich­kei­ten auf­zu­zei­gen, mit denen wir gemein­sam einen Bei­trag zur Kli­ma­an­pas­sung lei­sten können.

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los, Spen­den sind aber erwünscht.