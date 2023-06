Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Drei­ster Ladendieb

Nach dem Dieb­stahl aus der Salat­the­ke eines Super­mark­tes belei­dig­te und bedroh­te der Laden­dieb einen Angestellten.

Am Don­ners­tag um die Mit­tags­zeit konn­te ein 32-jäh­ri­ger Mann dabei beob­ach­tet wer­den, wie er sich von der Salat­the­ke bedien­te und die Lebens­mit­tel gleich vor Ort verzehrte.

Nach­dem der Markt­lei­ter den Mann auf den Vor­fall ansprach, zeig­te sich der 32-jäh­rig­te sofort ver­bal aggres­siv. Er begann damit den Markt­lei­ter zu bedro­hen und zu beleidigten.

Den hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten war der Tat­ver­däch­ti­ge aus zurück­lie­gen­den Vor­fäl­len bestens bekannt. Gegen ihn wird nun wegen Dieb­stahl, Bedro­hung und Belei­di­gung ermittelt.

Mut­ter gegen Tochter

Auf dem Erlan­ger Schloss­platz ereig­ne­te sich am frü­hen Don­ners­tag­abend eine Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einer 45-jäh­ri­gen Frau und ihrer 21- jäh­ri­gen Tochter.

Die bei­den Frau­en gerie­ten zunächst mit­ein­an­der in Streit. Als die Toch­ter dem Streit mit ihrer Mut­ter aus­wei­chen woll­te und davon ging, warf ihre Mut­ter mit einer Glas­fla­sche nach ihr. Das Wurf­ge­schoss ver­fehl­te die 21-Jäh­ri­ge jedoch.

Anschlie­ßend zog die 42-jäh­ri­ge Erlan­ge­rin ihre Toch­ter an den Haa­ren und schlug ihr ins Gesicht, wor­auf sich die jun­ge Frau erneut aus der Situa­ti­on befrei­te und ver­such­te wegzugehen.

Ihre Mut­ter pack­te sie erneut an den Haa­ren und drück­te ihren Kopf auf den Boden.

Die Toch­ter zog sich bei der Aus­ein­an­der­set­zung leich­te Ver­let­zun­gen zu. Ihre Mut­ter stand bei der Tat­aus­füh­rung unter Alko­hol­ein­fluss, der Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stahl in Weisendorf

Am 19.06.23 wur­de im Zeit­raum von 07:00 Uhr bis 13:40 Uhr an der Bus­hal­te­stel­le in der Rei­ners­dor­fer Stra­ße ein Her­cules Trek­king­fahr­rad Typ Ala­mos in der Far­be Grün durch einen unbe­kann­ten Täter entwendet.

Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 150,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.