Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad wech­selt Besitzer

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­mor­gen und Don­ners­tag­abend wur­de ein am Fahr­rad­ab­stell­platz in der Bren­ner­stra­ße abge­stell­tes schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Com­pel im Wert von ca. 330 Euro entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Trotz Voll­brem­sung kam es zum Zusammenstoß

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh befuhr ein 19-Jäh­ri­ger mit sei­nem Audi die Pödel­dor­fer Stra­ße stadt­aus­wärts, als ein Ford/​Transit aus dem Kapel­len­schlag nach links in die­se abbie­gen woll­te und dem Audi-Fah­rer die Vor­fahrt nahm. Trotz Voll­brem­sung des Ford-Fah­rers kam es zum Zusam­men­stoß, bei dem ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 3.000 Euro ent­stand. Der Audi-Fah­rer ver­letz­te sich bei dem Unfall leicht.

Fah­rer des wei­ßen Pkw gesucht

BAM­BERG. Mitt­woch­abend gegen 17:50 Uhr woll­te eine 41-Jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin von der Lud­wig­stra­ße nach links in die dor­ti­ge Tief­ga­ra­ge ein­bie­gen. Zeit­gleich fuhr ein wei­ßer Pkw aus der Tief­ga­ra­ge, wel­cher eben­falls nach links in Rich­tung Bahn­hof abbie­gen woll­te. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Streif­stoß. Obwohl an dem Opel ein Scha­den in Höhe von 1.000 Euro durch den Zusam­men­stoß ent­stand, ent­fern­te sich der Fah­rer des wei­ßen Fahr­zeugs vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach dem Fah­rer des Fahr­zeugs oder Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se möch­ten sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 melden.

Sach­be­schä­di­gung an Briefkasten

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen 15:30 Uhr und 20:20 Uhr wur­de am Diens­tag ein Brief­ka­sten eines Hoch­hau­ses in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße beschä­digt. Die Sach­be­schä­di­gung der Brief­ka­sten­klap­pe rich­te­te einen Scha­den in Höhe von 200 Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Von Fahr­bahn abgekommen

KEM­MERN. Auf Grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit kam am spä­ten Don­ners­tag­abend ein 37-jäh­ri­ger Fah­rer eines Pkw der Mar­ke Toyo­ta in einer leich­ten Links­kur­ve von der Fahr­bahn ab. Er befuhr mit sei­nem Pkw die Staats­stra­ße 2244 in nörd­li­che Rich­tung und lan­de­te auf Höhe Kilo­me­ter 2,2 im dor­ti­gen Graben.

Der Pkw-Fah­rer muss­te von der Feu­er­wehr aus dem Pkw gebor­gen wer­den und wur­de mit dem Ret­tungs­dienst schwer ver­letzt in ein Kran­ken­haus gebracht. Am Pkw ent­stand ein Scha­den von ca. 10000 Euro.

Joint geraucht

TRA­BELS­DORF. Am Don­ners­tag­abend fiel einer Zivil­strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land eine Per­son auf, die in einer Park­an­la­ge einen Joint rauch­te. Der 19-jäh­ri­ge Mann wur­de einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung wur­de noch 2,92 Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz folgt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Sat­tel­zug fährt auf Fahr­bahn ein, ver­ur­sacht Unfall und flüchtet

Scheß­litz. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag fuhr der 61-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Beim Park­platz Giech­burg­blick fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Sat­tel­zug vom Park­platz auf die Auto­bahn ein. Des­sen Fah­rer über­sah dabei offen­sicht­lich den Klein­trans­por­ter, wel­cher nach links aus­wich, um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern. Aller­dings wur­de der Klein­trans­por­ter in die­sem Moment selbst von einem VW mit 21-jäh­ri­gem Fah­rer auf dem lin­ken Fahr­strei­fen über­holt. Der jun­ge Mann hat­te kei­ne Chan­ce mehr aus­zu­wei­chen, der Klein­trans­por­ter krach­te dem VW in die rech­te Sei­te und dräng­te in danach nach links in die Mit­tel­schutz­plan­ke. Vom Sat­tel­zug fehl­te danach jede Spur – er war ein­fach wei­ter­ge­fah­ren. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt, und auch die Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit. Aller­dings wird der Gesamt­scha­den mit etwa 22.000 Euro hoch ein­ge­schätzt. Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 entgegen.

Über­hol­vor­gang mit Folgen

But­ten­heim. Am spä­ten Frei­tag Vor­mit­tag fuhr der 32 jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkw Daim­ler auf der A 73 in Rich­tung Suhl auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Nach­dem ihm der vor ihm fah­ren­de nie­der­län­di­sche Vol­vo Fah­rer offen­sicht­lich zu lang­sam fuhr, äußer­te er zunächst sei­nen Unmut durch dich­tes Auf­fah­ren und Betä­ti­gen der Licht­hu­pe. Da der Vol­vo Fah­rer den lin­ken Fahr­strei­fen aber nicht frei­gab, wech­sel­te der Daim­ler Fah­rer auf den rech­ten Fahr­strei­fen, um nun rechts zu über­ho­len. Hier­bei kam es zwi­schen bei­den Fahr­zeu­gen zum seit­li­chen Zusam­men­stoß, wor­auf­hin der Über­hol­vor­gang abge­bro­chen wur­de und der Daim­ler Fah­rer sich wie­der hin­ter sei­nen „Kon­tra­hen­ten“ setz­te und die­sen erneut nötig­te. Die bei­den Ver­kehrs­teil­neh­mer ver­stän­dig­ten unab­hän­gig von­ein­an­der die Poli­zei. Unab­hän­gi­ge Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Uni­for­mier­te Fahr­rad­strei­fe stellt zahl­rei­che Ver­stö­ße fest

BAY­REUTH. Zahl­rei­che Ver­stö­ße mit Betäu­bungs­mit­teln sowie eine Dro­gen­fahrt stell­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine uni­for­mier­te Fahr­rad­strei­fe der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth fest.

Gegen 14.45 Uhr geriet ein 25-Jäh­ri­ger im Stadt­teil Insel in eine Per­so­nen­kon­trol­le. Bei der Durch­su­chung des Man­nes fan­den die Beam­ten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na und beschlag­nahm­ten es. Nur gut eine hal­be Stun­de spä­ter geriet an einem Fahr­rad­weg im inner­städ­ti­schen Bereich eine Per­so­nen­grup­pe ins Visier der Strei­fen­po­li­zi­sten. Hier­bei konn­te bei einem 48-Jäh­ri­gen eine gerin­ge Men­ge Haschisch auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den. Gegen 16.15 Uhr muss­te sich ein 65-Jäh­ri­ger einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zie­hen. Auch bei dem Bay­reu­ther beschlag­nahm­ten die Beam­ten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na. Gegen alle Beschul­dig­ten lau­fen Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kurz vor 16.45 Uhr kon­trol­lier­te die Fahr­rad­strei­fe auf einem Rad­weg im Stadt­teil Alt­stadt einen 26-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs war. Hier­bei zeig­te der Mann deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum. Er muss­te im Anschluss eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen und wird wegen einer Dro­gen­fahrt ange­zeigt. Für ihn war die Fahrt been­det. Ihn erwar­ten ein emp­find­li­ches Buß­geld, ein Fahr­ver­b­ort sowie Punk­te im Fahreignungsregister.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Egloff­stein. In der Zeit vom 16 – 19.06.23 besprüh­te ein unbe­kann­ter Täter im Tot­s­feld­tal im Para­dies­weg Wan­der­schil­der und eine Sitz­bank. Ledig­lich die Schil­der konn­ten wie­der gerei­nigt wer­den. Hin­wei­se auf den Van­da­len erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, 09194/73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr ein 36-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Lkw lang­sam aus einer Grund­stücks­aus­fahrt in der Bam­ber­ger Stra­ße. Ein von links kom­men­der 56-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer erschrak des­halb, mach­te dadurch eine unkon­trol­lier­te Lenk­be­we­gung und tou­chier­te einen ord­nungs­ge­mäß gepark­ten Pkw an der Heck­stoß­stan­ge. Der Rad­ler igno­rier­te das Rufen des Laster­fah­rers und set­ze sei­ne Fahrt unbe­irrt fort. Der Scha­den beläuft sich auf 500 Euro.

Son­sti­ges

Forch­heim. Bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ging am Frei­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, eine Mit­tei­lung über eine mög­li­che Trun­ken­heits­fahrt ein. Bei der anschlie­ßend durch­ge­führ­ten Kon­trol­le eines 51-Jäh­ri­gen wur­de dann ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt, der einen Wert von 1,5 Pro­mil­le ergab. Zusätz­lich stell­ten die Beam­ten fest, dass der Fahr­zeug­füh­rer nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Der Mann wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus ver­bracht und ihn erwar­tet neben einer Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis eine wei­te­re wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Dro­gen im Auto und im Blut

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend gegen 21.00 Uhr fiel einer zivi­len Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels auf der B173 ein schwar­zer Audi mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit und einer auf­fäl­li­gen Fahr­wei­se auf. Das Fahr­zeug konn­te in der Fol­ge mit­hil­fe einer wei­te­ren Strei­fen­be­sat­zung an der Auto­bahn­ab­fahrt Unter­sie­mau, auf der B289 ange­hal­ten und kon­trol­liert wer­den. Der Fah­rer, ein 31-jäh­ri­ger Mon­teur zeig­te dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten und war unko­ope­ra­tiv, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den soll­te. Vor dem Kran­ken­haus ver­such­te der Mann zu flüch­ten, die Beam­ten konn­ten ihn jedoch ein­ho­len und fest­hal­ten. In sei­nem Fahr­zeug konn­ten die Ein­satz­kräf­te zudem noch eine gerin­ge Men­ge Cry­stal auf­fin­den, sodass sich der 31-Jäh­ri­ge jetzt nicht nur wegen sei­ner Dro­gen­fahrt, son­dern auch wegen des Besit­zes von Dro­gen ver­ant­wor­ten muss.