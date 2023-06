Wie bereits im Mit­tei­lungs­blatt der Stadt Eber­mann­stadt mehr­mals ange­kün­digt, wird der Öku­me­ni­sche Got­tes­dienst im “Hain des Ostens” in Mug­gen­dorf durch­ge­führt. Er beginnt um 10.00 Uhr am Sonn­tag, 25. Juni. Trach­ten sind wie immer sehr erwünscht. Abfahrt in Eber­mann­stadt beim Aldi-Park­platz um 9.15 Uhr, Mit­fahrt­mög­lich­keit nach Mug­gen­dorf besteht.

Bei herr­li­chem Wet­ter ist es wohl­tu­end, in frei­er Natur unter Bäu­men, Got­tes Wor­ten zu lauschen.

Herz­li­che Ein­la­dung und mit freund­li­chen Grüßen

Anne­lie­se Woschke

Lands­mann­schaft Schlesien