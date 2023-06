Kin­der­thea­ter­stück „Augu­sti­ne will tan­zen“ – die Koope­ra­ti­on der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz mit dem Frän­ki­schen Thea­ter­som­mer e.V. wird fortgeführt

Die Natur ist die Basis von allem und doch spielt der Schutz unse­rer bio­lo­gi­schen Viel­falt oft nur eine Neben­rol­le. Um mehr Bewusst­sein für bio­lo­gi­sche Land­wirt­schaft zu för­dern, brau­chen wir unge­wöhn­li­che Alli­an­zen. So ent­stand die Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Thea­ter­som­mer Frän­ki­sche Schweiz e.V. und der Öko-Modell­re­gi­on, die gezielt die Klein­sten anspricht.

Bereits im letz­ten Jahr wur­de das Stück elf Mal in der Frän­ki­schen Schweiz gebucht. Wel­che Kraft in Geschich­ten steckt, kön­nen Sie selbst erle­ben: „Augu­sti­ne will tan­zen“ heißt das Thea­ter­stück, das Jan Burd­in­ski, Inten­dant des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers für die Öko-Modell­re­gi­on schrieb:

„Die mun­te­re Augu­sti­ne steckt vol­ler Ideen. Es krib­belt sie bis in die Fin­ger- und Fuß­spit­zen, wenn sie Musik hört. Dann wol­len ihre lusti­gen Ein­fäl­le Bei­ne krie­gen und die bun­te Welt ent­decken. Onkel Rudi dage­gen will nur Kreuz­wort­rät­sel lösen und unter­hält sich am lieb­sten mit sei­ner Com­pu­ter­maus. „Weil die für alles eine Ant­wort weiß“, sagt er. Er ver­steht nicht, dass Augu­sti­ne so gern mit Lupe und Fern­glas auf die Erde oder in den Him­mel guckt, um von Insek­ten, Wol­ken und Bäu­men das Tan­zen zu ler­nen. Er fin­det, dass Augu­sti­ne zu wild ist und zu zap­pe­lig. Und Augu­sti­ne fin­det, dass Onkel Rudi noch nicht zu alt ist, um mit ihr die Natur zu erfor­schen und dabei das Tan­zen zu lernen.“

Fami­li­en haben auch wie­der in die­sem Jahr die Mög­lich­keit das Kin­der­thea­ter­stück zum Mit­ma­chen in der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz zu besuchen: