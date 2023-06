Ein ein wert­vol­les Geschenk – näm­lich Zeit – schen­ken nun neun Grü­ne Damen und ein Herr den Pati­en­ten der Kli­ni­ken Hoch­fran­ken in Münch­berg und Nai­la sowie im Sana Kli­ni­kum Hof.

Im Rah­men der loka­len Alli­an­zen für Men­schen mit Demenz hat die Gesund­heits­re­gi­on plus Hofer Land gemein­sam mit dem Schu­lungs­trä­ger der Deut­schen Alz­hei­mer Gesell­schaft Lan­des­ver­band Bay­ern e.V. Selbst­hil­fe Demenz eine drei­tä­gi­ge Schu­lung in der Kran­ken­pfle­ge­schu­le Münch­berg orga­ni­siert. Die Refe­ren­tin Mar­tha Link befä­hig­te die Teil­neh­men­den, ins­be­son­de­re Men­schen mit Demenz beglei­ten zu kön­nen, die im Kli­nik­all­tag meist über­for­dert sind.

Zum Abschluss waren die jewei­li­gen Pfle­ge­dienst­lei­te­rin­nen, Frau Elke För­sch­ler, Kli­ni­ken Hoch­fran­ken und Manue­la Bau­roth, Sana Kli­ni­kum Hof zu Gast und klär­ten über den Ein­satz der Grü­nen Damen und Her­ren auf. Alex­an­dra Puch­ta, Koor­di­na­to­rin der Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land infor­mier­te über das Lei­stungs­spek­trum der Anlauf­stel­le am Ber­li­ner Platz in Hof rund um die The­men Senio­ren, Pfle­ge und Demenz. Auch die­ses Wis­sen kön­nen die Ehren­amt­li­chen an Pati­en­ten wei­ter­ge­ben, um nach der Ent­las­sung umfas­sen­de Bera­tung zu erhal­ten. Ute Hop­per­diet­zel, Gesund­heits­re­gi­on plus Hofer Land, bedank­te sich bei den enga­gier­ten Hel­fen­den, die sich auf ihre ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be sehr freuen.

„Ich bin schon auf­ge­regt vor mei­nem ersten Ein­satz.“, „Ich habe selbst wäh­rend mei­ner Krank­heit so viel Hil­fe erhal­ten und möch­te dies jetzt aus Dank­bar­keit ger­ne an ande­re wei­ter­ge­ben.“, „Die Schu­lung war klas­se, sehr infor­ma­tiv mit hilf­rei­chen guten Bei­spie­len.“, waren nur eini­ge State­ments der Abschluss­run­de. Die Teil­neh­men­den ent­schie­den sich gleich, in wel­cher Kli­nik sie aktiv wer­den möch­ten und wer­den dort vor Ort in den bestehen­den Kreis der Grü­nen Damen und Her­ren eingegliedert.