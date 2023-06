„Frü­he Hil­fen“ unter­stüt­zen wer­den­de Eltern sowie Müt­ter und Väter mit Babys und Klein­kin­dern. Um Fami­li­en auf dem Land noch bes­ser zu errei­chen, gehen die Frü­hen Hil­fen auf Tour. Klein­bus­se des Natio­na­len Zen­trums Frü­he Hil­fen (NZFH) in der Bun­des­zen­tra­le für gesund­heit­li­che Auf­klä­rung (BZgA) fah­ren in länd­li­che Regio­nen. Im Gepäck haben sie jede Men­ge Spie­le, Spaß und Informationen.

Mit dem Pro­jekt „Frü­he Hil­fen sind da!“ möch­te das NZFH zusam­men mit den betei­lig­ten Län­dern und Kom­mu­nen die „Frü­hen Hil­fen“ in länd­li­chen Gebie­ten bes­ser bekannt machen. Denn der Weg zu den „Frü­hen Hil­fen“ ist auf dem Land manch­mal weit. Finan­ziert wird das Modell­pro­jekt „Frü­he Hil­fen sind da!“ unter ande­rem aus Mit­teln der Bun­des­stif­tung Frü­he Hil­fen des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend im Rah­men des Akti­ons­pro­gramms „Auf­ho­len nach Corona“.

Der Tour­bus des Pro­jekts hielt am Mon­tag an der Gesamt­schu­le Holl­feld und am Diens­tag im Rah­men des Gre­go­ri­fests in Peg­nitz. Land­rat Wie­demann infor­mier­te sich jeweils gemein­sam mit dem Holl­fel­der Bür­ger­mei­ster Hart­mut Stern bezie­hungs­wei­se dem Peg­nit­zer Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Nier­hoff beim Team des „Netz­werks Frü­he Hil­fen“, zu dem auch Mit­ar­bei­te­rin­nen des Land­rats­amts Bay­reuth gehö­ren, über das sinn­vol­le Ange­bot für bela­ste­te jun­ge Fami­li­en. „Ich hal­te es für sehr wich­tig, in unse­rer länd­lich gepräg­ten Regi­on in den Gemein­den, vor Ort bei den Men­schen, die wir anspre­chen möch­ten, auf die­ses Prä­ven­ti­v­an­ge­bot hin­zu­wei­sen;“ so Land­rat Wie­demann. Ziel ist es, die Mög­lich­keit der „Mobi­len Frü­hen Hil­fen“ ins­be­son­de­re im länd­li­chen Raum bekann­ter zu machen.

Ansprech­part­ne­rin im Land­rats­amt Bay­reuth für „Frü­he Hil­fen“ ist Danie­la Löb­lein, die tele­fo­nisch unter der Num­mer 0921 728404 oder per E‑Mail daniela.​loeblein@​lra-​bt.​bayern.​de erreich­bar ist.