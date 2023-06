Der Vor­platz des Neu­en Rat­hau­ses am Luit­pold­platz ist in den ver­gan­ge­nen Mona­ten neu gestal­tet wor­den. Da immer mehr Men­schen in der Stadt mit dem Rad unter­wegs sind, wur­den hier­bei auch die Abstell­mög­lich­kei­ten für Fahr­rä­der deut­lich ver­bes­sert. Zudem wur­de ein Cube-Lade­schrank mit sechs Lade­sta­tio­nen instal­liert. Die Lade­sta­tio­nen bie­ten eine ein­fa­che und kom­for­ta­ble Mög­lich­keit Akkus von E‑Bikes oder Scoo­tern mit neu­er Ener­gie auf­zu­la­den sowie genü­gend Stau­raum, um Akku, Helm und Tasche sicher zu lagern. Wäh­rend das E‑Bike neue Ener­gie tankt, kann sein Besit­zer bezie­hungs­wei­se sei­ne Besit­ze­rin in der Innen­stadt ein­kau­fen gehen, ein Muse­um besu­chen oder Ange­bo­te der Gastro­no­mie nut­zen. Die Lade­sta­tio­nen ste­hen ab sofort zur Ver­fü­gung und kön­nen unein­ge­schränkt rund um die Uhr an sie­ben Tagen in der Woche genutzt werden.