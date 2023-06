Kirchehrenbacher Kunstradtalente zeigen ihr Können in Forchheim

Am Sonn­tag, den 25.06.2023 ist der RSV Con­cor­dia Kirch­eh­ren­bach Aus­rich­ter der ober­frän­ki­schen Run­de des Bay­ern­cups im Kunst- und Ein­rad­fah­ren. Ab 10:15 Uhr gehen in der Forch­hei­mer Ehren­bürg­hal­le neben den Sport­lern und Sport­le­rin­nen aus ganz Ober­fran­ken, alle 13 Sport­ler-/in­nen der Con­cor­dia an den Start. Neben den vie­len Nach­wuchs­ta­len­ten zeigt hier auch der 6‑fache Welt­mei­ster Lukas Kohl sei­ne Kür. Sein Start ist auf ca. 11:45 Uhr ange­setzt. Eben­falls in Kohl Dis­zi­plin geht Iat Tin Chan aus Macao an den Start. Der jun­ge asia­ti­sche Sport­ler trai­niert für meh­re­re Wochen zusam­men mit Welt­mei­ster Kohl in Kirch­eh­ren­bach, um sich auf die UCI-Welt­mei­ster­schaf­ten im August in Glas­gow vorzubereiten.

Am Nach­mit­tag geht dann auch das Nach­wuchs­ta­lent Sven­ja Meix­ner an den Start. Sie sam­mel­te erst vor drei Wochen, mit ihrem Start bei der deut­schen Schü­ler­mei­ster­schaft in Nord­heim erste natio­na­le Wett­kampf­erfah­rung. Zum Abschluss des Wett­kamp­fes star­ten Melis­sa Schütz und Vane­sa Meix­ner im 2er-Kunst­rad­fahrn der Éli­te. Die bei­den star­te­ten, wie Kohl ver­gan­ge­nes Wochen­en­de beim Ger­man­Ma­sters in Gut­ach in die Élite-Saison.

Hier eine Zei­ten­über­sicht mit den Kirch­eh­ren­ba­cher Starts: Schü­le­rin­nen U11 mit Mar­leen Hall­mey­er, Anto­nia Hein und Seli­na Keil­holz (ca. 10:20 Uhr), Schü­le­rin­nen U13 mit Tilia Püschel (ca. 10:45 Uhr), Schü­ler U15 mit Han­nes Lalla, Bene­dikt Stock und Jan­nis Keil­holz (ca. 11:05 Uhr), 2er U19 mit Sven­ja Keil­holz und Han­nah Geb­hard (ca. 11:20 Uhr), Éli­te Män­ner mit Welt­mei­ster Lukas Kohl (ca. 11:45 Uhr), Éli­te Frau­en mit Vanes­sa Meix­ner (13:05), U19 mit Sven­ja Keil­holz (13:20), Schü­le­rin­nen U15 mit Han­nah Geb­hard und Sven­ja Meix­ner (13:25) und 2er Éli­te mit Melis­sa Schütz und Vanes­sa Meix­ner (13:35).