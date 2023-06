„Land­kreis in Bewe­gung“ wirbt für Inklu­si­on – fast alle Land­kreis­ge­mein­den unter­brei­ten ein viel­fäl­ti­ges Angebot

„31 Gemein­den haben mit 500 Ehren­amt­li­chen ‚Land­kreis in Bewe­gung‘ zu einer Land­kreis-Olym­pia­de in ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen gemacht. Eine groß­ar­ti­ge Lei­stung!“ Land­rat Johann Kalb bedank­te sich am Sonn­tag bei allen Betei­lig­ten dafür, dass im gan­zen Bam­ber­ger Land Wan­de­run­gen, Rad­tou­ren, Fit­ness­trai­ning, Bogen­schie­ßen, Schwimm­ak­tio­nen, Geschick­lich­keits­spie­le, Fuß­ball­tur­nie­re und vie­le wei­te­re Ange­bo­te gab.

Die Ver­an­stal­tung fand in Zusam­men­hang mit den Spe­cial Olym­pic World Games statt, bei denen aktu­ell 7000 Ath­le­ten aus 173 Natio­nen in 26 Sport­ar­ten mit­ein­an­der antre­ten. Teil­neh­men­de der Spie­le waren vor­her auch im Bam­ber­ger Land zu Gast.

Gemein­den, Ver­ei­ne, Jugend- und Senio­ren­be­auf­trag­te hat­ten zum Auf­takt der Welt-Spie­le in Ber­lin am Sonn­tag im Land­kreis Bam­berg ein bun­tes Pro­gramm auch mit dem Ziel zusam­men­ge­stellt, allen Men­schen Teil­ha­be zu ermög­li­chen. Dazu passt das Fazit, dass die Bau­n­a­cher Behin­der­ten­be­auf­trag­te Sabi­ne Saam nach der Ver­an­stal­tung zog: „Inklu­si­on braucht Offen­heit, Tole­ranz und Respekt gegen­über allen Men­schen, unab­hän­gig von ihren Fähig­kei­ten. Viel­falt bedeu­tet Stär­ke, das haben wir heu­te alle gespürt.“

Land­rat Johann Kalb, die Ehren­amts­be­auf­trag­te Frie­de­ri­ke Straub und Kreis­ju­gend­pfle­ger Olli Schulz-Mayr hat­ten die Orga­ni­sa­ti­ons­teams am Sonn­tag­vor­mit­tag mit einer Flag­gen-Para­de in die Gemein­den geschickt. Am Nach­mit­tag fand das bun­te Bewe­gungs-Pro­gramm statt.