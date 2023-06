Forch­heim for Future lädt am 29. Juni um 19 Uhr zum Zukunfts­stamm­tisch in den Stadt­teil­treff im Katha­ri­nen­spi­tal, Bam­ber­ger Str. 3–5 ein. Jeder, der sich für Fra­gen des Kli­ma­schut­zes inter­es­siert ist herz­lich zur Teil­nah­me ein­ge­la­den. Als The­men­schwer­punkt soll es dies­mal um den Umgang mit der lebens­wich­ti­gen Res­sour­ce Was­ser gehen, was ange­sichts der auch in Fran­ken immer trocke­ner wer­den­den Som­mer eine wich­ti­ge Fra­ge ist. Anmel­dung ist nicht erforderlich.