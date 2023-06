Im Mai erfolg­te die Über­prü­fung der BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth durch den Medi­zi­ni­schen Dienst (MD) Bay­ern gemäß den Qua­li­täts­kri­te­ri­en. Die Über­prü­fung ergab ein sehr gutes Gesamt­ergeb­nis (1,2), über dem baye­ri­schen Durch­schnitt. Die Sym­bo­lik des Roten Kreu­zes als Ret­ter in der Not mani­fe­stiert sich nicht nur in Sani­tä­tern und ihren Ein­satz­fahr­zeu­gen mit blin­ken­den Blau­lich­tern, son­dern auch in der tra­di­tio­nel­len Gestalt der Rot-Kreuz-Schwe­ster, geklei­det mit Hau­be und Schür­ze, die sich auf­op­fe­rungs­voll um kran­ke und ver­letz­te Men­schen küm­mert. Die­ses Sym­bol­bild ver­kör­pert nach wie vor die Wer­te des Roten Kreu­zes, näm­lich Men­schen in Not zu helfen.

Die heu­ti­gen „Nach­fol­ger“ der Rot-Kreuz-Schwe­stern sind moder­ne und gut aus­ge­bil­de­te Pfle­ge­fach­kräf­te des BRK. Auch das enga­gier­te Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth unter der Lei­tung von Pfle­ge­dienst­lei­te­rin Caro­lin Mon­ke ver­kör­pert die­se Tra­di­tio­nen und Wer­te. Gemein­sam ermög­li­chen sie Kran­ken, Senio­ren und Men­schen mit Behin­de­run­gen ein eigen­stän­di­ges und selbst­be­stimm­tes Leben zu Hau­se, indem sie ein brei­tes Spek­trum an Pfle­ge- und Unter­stüt­zungs­lei­stun­gen anbie­ten. Im Mit­tel­punkt ste­hen dabei immer die pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen und ihre indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se. Das Rote Kreuz setzt sich von sich aus hohe Qua­li­täts­stan­dards für die Pfle­ge. Nicht nur die eige­nen Stan­dards wer­den regel­mä­ßig über­prüft, son­dern auch der Medi­zi­ni­sche Dienst (MD) Bay­ern führt bun­des­weit Prü­fun­gen aller Pfle­ge­dien­ste und ‑ein­rich­tun­gen gemäß fest­ge­leg­ter Kri­te­ri­en durch. Im Mai wur­de die BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth einer sol­chen Prü­fung unter­zo­gen und erziel­te in ins­ge­samt bis zu 34 geprüf­ten Kri­te­ri­en ein sehr gutes Gesamt­ergeb­nis. Auch die pfle­ge­be­dürf­ti­gen Men­schen, die vom MD Bay­ern befragt wur­den, bewer­te­ten die BRK-Sozi­al­sta­ti­on als „sehr gut“.

Mar­kus Ruck­de­schel, Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, ist stolz auf das Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth und die her­aus­ra­gen­de Bewer­tung. „In unse­rem enga­gier­ten Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on leben die Tra­di­ti­on und der Geist der Rot-Kreuz-Schwe­stern wei­ter. Die her­vor­ra­gen­de Bewer­tung zeigt, dass wir zu Recht stolz auf unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen sein kön­nen“, bedankt sich Ruck­de­schel bei den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Unter­stüt­zern der BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth bei der Bekannt­ga­be des Prüfungsergebnisses.

Übri­gens: Das Team der BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth sucht Ver­stär­kung! Infos dazu und Bewer­bungs­mög­lich­kei­ten sind auf https://​www​.brk​-bay​reuth​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​k​a​r​r​i​e​re/ zu finden.