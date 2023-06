6*-Festival am 23. und 24. Juni in Bayreuth 

Am 23. und 24. Juni ver­wan­delt sich der Jugend­zelt­platz in Bay­reuth in eine bun­te Festi­val­welt. Saal­mit­te, das Team des Kraut & Rüben Open Airs, fei­ert das 6*-Festival mit der gan­zen Band­brei­te von elek­tro­ni­scher Musik. Mit Chri­sti­an Löff­ler, Cour­te­sy, Ses­si­on Vic­tim, DAS MAER, Klang­the­ra­pie-Kol­lek­tiv u. v. m.

Vor zwei Jah­ren wur­de das Festi­val gegrün­det und hat sich trotz der wid­ri­gen Coro­na-Umstän­de zu einem Festi­val mit zwei Büh­nen und dies­mal ins­ge­samt 24 Musi­kern und Musi­ke­rin­nen ent­wickelt. Zwei Tage lang wird bei bestem Som­mer­wet­ter das Leben, die Musik, das Zusam­men­sein gefei­ert. Das kom­plet­te Festi­val­ticket kostet nur 36€.

Von ruhig und melo­di­ös bis tanz­bar und eupho­risch ist für jeden Geschmack was dabei. Der Schwer­punkt liegt auf Live-Musik: Es legen als nicht „nur“ DJs auf, son­dern vie­le der Musi­ker und Musi­ke­rin­nen per­for­men ihre Musik live auf der Haupt­büh­ne, mit elek­tro­ni­schen und ana­lo­gen Instru­men­ten. Dazu gibt es eine DJ-Stage, die immer ein Kon­trast­pro­gramm bie­tet, so kön­nen die Gäste immer ihre Lieb­lings­mu­sik wählen.

Frei­tag, 23. Juni: 16 – 22 Uhr mit Cour­te­sy, SØS Gun­ver Ryberg, Klang­the­ra­pie-Kol­lek­tiv u. v. m.

Sams­tag, 24. Juni: 13 – 22 Uhr mit Chri­sti­an Löff­ler, Ses­si­on Vic­tim, DAS MAER, Freya Algiz, Con­nie Wal­ker u. v. m.

Dazu gibt es ein gro­ßes Bei­pro­gramm mit Ange­bo­ten für Fami­li­en, vie­len Spie­len und Krea­tiv-Work­shops. Am Frei­tag gibt es die Glit­zer­in­sel: Dort kann man sich mit Glit­zer-Make-up aus Natur­ma­te­ria­li­en festi­val­ge­recht sty­len las­sen. Am Sams­tag wird ein Work­shop zum Malen mit Pflan­zen­far­ben ange­bo­ten, und ein Work­shop zum The­ma Zukunfts­de­sign – wie gestal­ten wir die Welt, in der wir leben möch­ten? Direkt neben dem Festi­val­ge­län­de liegt ein Cam­ping­platz für aus­wär­ti­ge Gäste.

Alle Infos: https://saalmitte.de/6–2023

Tickets: https://​www​.okticket​.de/​t​i​c​k​e​t​s​-​s​a​a​l​m​i​t​t​e​-​v​7​4​7​082

Festi­val­ticket 36€

Tages­ticket Frei­tag: 18€

Tages­ticket Sams­tag: 24€

Kin­der bis 12: Ein­tritt frei

Jugend­li­che bis 16: 50% Ermäßigung

mit Kul­tur­pass: Ein­tritt frei

Infos zum Kul­tur­pass: https://​www​.kul​tur​pass​.de/​j​u​g​e​n​d​l​i​che

Adres­se: Jugend­zelt­platz am Kreuz­stein­bad, Fran­ken­gut­str. 13, 95447 Bayreuth