Am kom­men­den Sonn­tag, dem 25. Juni, kann die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz exakt auf den 40. Jah­res­tag der Auf­nah­me des Dampf­be­trie­bes auf der ver­eins­ei­ge­nen Muse­ums­bahn Eber­mann­stadt – Beh­rin­gers­müh­le zurück­blicken. Denn an die­sem Tag im Juni 1983 erfüll­te sich end­lich der Ver­eins­na­me „Dampf­bahn“. Grund genug, zu die­sem Jubi­lä­um genau die Maschi­ne ein­zu­set­zen, die 1983 für die Renais­sance des Dampf­be­trie­bes im Wie­sent­tal sorg­te: die Dampf­lok „Nürn­berg“. Damit ver­bin­det sich ein wei­te­rer Anlass zum Fei­ern: Denn die 1923 von Han­o­mag gebau­te Loko­mo­ti­ve begeht in die­sem Jahr ihren 100. Geburts­tag. Dass das Fabrik­schild der Maschi­ne das Jahr 1928 aus­weist, ist der Tat­sa­che geschul­det, dass die Lok zunächst fünf Jah­re lang auf einen Abneh­mer war­te­te, den sie schließ­lich im Gas­werk der Stadt Nürn­berg fand.

„Wir freu­en uns sehr, dass unse­re klei­ne aber den­noch beacht­lich lei­stungs­fä­hi­ge Dampf­lok, die in den Anfangs­zei­ten unse­rer Muse­ums­bahn neun Jah­re lang allein den Dampf­be­trieb bestritt, wie­der betriebs­fä­hig ist“, unter­strich Ulrich Bahr, Vor­stands­mit­glied der DFS und zugleich Lok­füh­rer und Betreu­er der Jubilarin.

Wer einen der gegen­wär­tig eher sel­te­nen Ein­sät­ze der betag­ten aber nach wie vor rüsti­gen Maschi­ne erle­ben will, hat dazu am Sonn­tag um 10.05 Uhr und 14.05 Uhr ab Eber­mann­stadt und jeweils eine Stun­de spä­ter ab Beh­rin­gers­müh­le die Gele­gen­heit. Fahr­kar­ten gibt es am Schal­ter in Eber­mann­stadt oder bei den Schaff­nern am Zug. Der letz­te Zug des Tages auf der denk­mal­ge­schütz­ten 16 km lan­gen Muse­ums­bahn wird dann um 16.05 ab Eber­mann­stadt mit der immer­hin auch schon 67-jäh­ri­gen Die­sel­lok V 60 114 bespannt.