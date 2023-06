Know-how-Trans­fer im Bundestag

In der Woche vom 12. bis 16. Juni 2023 hat die Vor­sit­zen­de der jun­gen Wirt­schaft aus Forch­heim am Know-how-Trans­fer der Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land mit Abge­ord­ne­ten des Deut­schen Bun­des­tags teil­ge­nom­men. Jeho­na Ahme­ti ist ein füh­ren­des Mit­glied der Wirt­schafts­ju­nio­ren Forch­heim, desi­gnier­ter Lan­des­vor­stand für das Res­sort Awards in Bay­ern und Finan­cial Plan­ner (Han­dels­ver­tre­tung für Val­uniq AG).

Im Rah­men der Sit­zungs­wo­che im Bun­des­tag beglei­te­te Ahme­ti den Abge­ord­ne­ten Tho­mas Sil­ber­horn. Ahme­ti erhielt so nicht nur einen direk­ten Ein­blick in die poli­ti­schen Ent­schei­dungs­pro­zes­se auf Bun­des­ebe­ne, son­dern brach­te auch die Inter­es­sen der Forch­hei­mer Wirt­schaft im Bun­des­tag ein. Ein wich­ti­ger Aus­tausch zu den Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen unse­rer Wirt­schaft aus Sicht der jun­gen Unternehmergeneration.

„Es war eine berei­chern­de Erfah­rung, die Per­spek­ti­ven und Anlie­gen der jun­gen Wirt­schaft per­sön­lich ein­brin­gen zu kön­nen und einen Ein­blick in die Arbeit des Abge­ord­ne­ten Sil­ber­horn zu erhal­ten“, so Ahme­ti. „Die Gesprä­che haben gezeigt, dass wir in vie­len Punk­ten auf einer Wel­len­län­ge lie­gen, ins­be­son­de­re im Hin­blick auf die Not­wen­dig­keit, den Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land zukunfts­fä­hig zu gestalten.“

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren Forch­heim sind Teil der Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) und damit des größ­ten Netz­werks jun­ger Unter­neh­me­rin­nen, Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te unter 40 Jah­ren in Deutsch­land. Eine kürz­lich ver­öf­fent­li­che Umfra­ge des Ver­bands zeigt auf, dass Büro­kra­tie, feh­len­de Digi­ta­li­sie­rung und Fach­kräf­te­man­gel die größ­ten Her­aus­for­de­run­gen für die jun­ge Wirt­schaft dar­stel­len. Die Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und ‑unter­neh­mer sehen aber auch gro­ßes Poten­ti­al in künst­li­cher Intel­li­genz, um den Aus­wir­kun­gen die­ser Her­aus­for­de­run­gen in Zukunft zu begegnen.

Ergän­zen­de Informationen:

Stu­die: Ein roter Faden für den Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land https://​wjd​.de/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​s​i​t​e​s​/​2​/​2​0​2​3​/​0​6​/​W​J​D​-​R​o​t​e​r​-​F​a​d​e​n​-​B​r​o​s​c​h​u​e​r​e​.​pdf