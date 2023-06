Aus­zeich­nung „Per­for­mance Excellence“

Das ober­frän­ki­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men iKra­tos wur­de als bester Tes­la Power­wall Part­ner Deutsch­lands mit dem Award „Per­for­mance Excel­lence“ aus­ge­zeich­net. Die Aus­zeich­nung wur­de im Rah­men der fir­men­ei­ge­nen Haus­mes­se durch Juni­or Account Mana­ger DACH Chri­sti­an Fried­rich an Wil­li Har­ham­mer und sein Team über­reicht. „Es ist eine beson­de­re Ehre von Tes­la eine sol­che Aus­zeich­nung zu erhal­ten“, so Geschäfts­füh­rer Wil­li Har­ham­mer. Hin­ter­grund für die Aus­zeich­nung ist, dass iKra­tos die mei­sten Tes­la Power­wall Spei­cher in Deutsch­land ver­baut hat, und auch dass die Instal­la­tio­nen ein­wand­frei und beson­ders schnell durch­ge­führt wer­den. Davon hat sich Tes­las tech­ni­scher Lei­ter für das Gebiet Deutsch­land selbst über­zeugt, indem er iKra­tos eine Woche bei den Instal­la­tio­nen und Ser­vice­fäl­len beglei­tet hat.