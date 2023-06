Gügel und Giech­burg sind zwei her­vor­ra­gen­de Bau­denk­mä­ler im Land­kreis Bam­berg und die Regi­on um Gügel und Giech­burg gehört zu den belieb­te­sten Aus­flugs- und Wan­der­zie­len der hie­si­gen Bevölkerung.

Die Ver­an­stal­tung „Vom Gügel zur Giech­burg“ ver­bin­det den schö­nen Spa­zier­gang zwi­schen den bei­den Bau­denk­mä­lern mit jeweils einer kunst­ge­schicht­li­chen Füh­run­gen vor Ort.

Start­punkt ist Sankt Pan­kra­ti­us am Gügel, wo auch die Mög­lich­keit zum Par­ken der Autos besteht. Die Füh­rung um und in der Kir­che wird 30–45 Min. dau­ern. Die anschlie­ßen­de Wan­de­rung zur Giech­burg nimmt etwa 30 Min. in Anspruch. Die Geschich­te der Burg und die bestehen­den Gebäu­de­tei­le wer­den näher erläu­tert, bevor der Rück­weg zum Gügel die Ver­an­stal­tung abschließt.

Dau­er der Ver­an­stal­tung: ca. 2 h.

Der offi­zi­el­le Füh­rung endet auf der Giech­burg, dort gibt es die Mög­lich­keit zur Erfri­schung im Bier­gar­ten und einem gemein­sa­men Rück­weg zur Gügel­kir­che. Für Geh­be­hin­der­te und bewe­gungs­scheue Men­schen ist es auch mög­lich, die Giech­burg mit dem Auto anzufahren.

Bei reg­ne­ri­schem Wet­ter wird die Ver­an­stal­tung verschoben.