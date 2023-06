In den Som­mer­mo­na­ten wird in Göß­wein­stein, sowohl für Ein­hei­mi­sche als auch für Gäste sehr viel geboten:

Kneipp­tour mit Moni­ka Grüner-Schürer

Am Frei­tag, den 23.06.2023 star­tet um 15 Uhr die Kneipp­tour mit Moni­ka Grüner-Schürer.

Der Markt Göß­wein­stein besitzt in Göß­wein­stein und in Beh­rin­gers­müh­le. Bei der Wan­de­rung ler­nen sie die Was­ser­an­wen­dun­gen von Pfar­rer Seba­sti­an Kneipp ken­nen, der vor 150 Jah­ren in Bad Wöris­ho­fen gewirkt hat.

Anmel­dun­gen sind bis Frei­tag, den 23.06.2023 um 12 Uhr in der Tou­rist­info möglich.

Ver­lei­hung des Bier-Diploms

Das all­seits bekann­te Bier Diplom wird am 22.06., am 29.06. und am 06.07.2023 ab 18.00 Uhr im Gast­haus Stern ver­lie­hen. Anmel­dun­gen für die­se Ver­an­stal­tung ist tages­ak­tu­ell bis 12.00 Uhr per­sön­lich in der Tou­rist­info, per Tele­fon 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de möglich.

Nacht­wäch­ter-Füh­run­gen

Unse­re belieb­ter Nacht­wäch­ter führt wie­der am 24.06., am 01.07. und am 08.07.2023 um 20.30 Uhr durch Göß­wein­stein, Anmel­dun­gen sind tages­ak­tu­ell bis 12.00 Uhr per­sön­lich in der Tou­rist­info, per Tele­fon 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de möglich.

Als beson­de­res High­ligt fin­det die­ses Jahr end­lich wie­der der BEH­RIN­GERS­MÜH­LER MUSIK­GAR­TEN statt:

Musik liegt am Sonn­tag, 02.07.2023 beim „Beh­rin­gers­müh­ler Musik­gar­ten“ in der Luft. Der Musik­ver­ein Göß­wein­stein ist zu Gast im Vier­tä­ler­ort Behringersmühle.

Auf der gemüt­li­chen Ter­ras­se der Gast­hofs „Zum Beh­rin­gers“ kann man sich von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr bei einem ein­ein­halb­stün­di­gen Stand­kon­zert musi­ka­lisch ver­wöh­nen las­sen. Die Ver­an­stal­tung fin­det unter dem Mot­to „Zuhö­ren, Sin­gen, Gemein­schaft“ statt. Der Ein­tritt ist frei. Wir freu­en uns auf vie­le Besucher.

Kräu­t­er­wan­de­rung mit der Heil­prak­ti­ke­rin Maria Foth

Am Mitt­woch, 05.07.2023 um 15.30 fin­det die belieb­te Kräu­t­er­wan­de­rung mit der Heil­prak­ti­ke­rin Maria Foth statt. Die­se Exkur­si­on zeigt uns, das man nicht weit gehen muss, um eine Viel­zahl an Heil­pflan­zen zu ent­decken, über deren Wir­kung lei­der immer mehr Wis­sen ver­lo­ren geht. Die Anmel­dung hier­für kann am 05.07.2023 bis mit­tags um 12.00 Uhr in der Tou­rist­info wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten oder tele­fo­nisch unter 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de vor­ge­nom­men werden.

Höhen­schwimm­bad

Das Höhen­schwimm­bad ist täg­lich von 11.00 – 19.00 Uhr geöff­net und kostet kei­nen Eintritt.