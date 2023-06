Seit dem Jahr 2001 unter­stützt die vom ehe­ma­li­gen Mini­ster­prä­si­den­ten Edmund Stoi­ber gegrün­de­te Stif­tung Bünd­nis für Kin­der Pro­jek­te, die Kin­der vor Miss­hand­lung, Miss­brauch und Ver­wahr­lo­sung schüt­zen. Ziel der deutsch­land­weit akti­ven Stif­tung ist es seit­her, den bestehen­den Kin­der­schutz in Bay­ern und Deutsch­land nach­hal­tig wei­ter­zu­ent­wickeln. Nun wur­de die Home­page der Stif­tung einem Relaunch unter­zo­gen. Die neue Web­sei­te infor­miert anschau­lich und umfang­reich über Auf­ga­ben sowie Pro­jek­te der Stif­tung und bie­tet eine erleich­ter­te Antrag­stel­lung im Online-Verfahren.

„Wir brau­chen eine Kul­tur der Acht­sam­keit! Gewalt­prä­ven­ti­on und Kin­der­schutz betrifft unse­re gesam­te Gesell­schaft. Hin­schau­en, ein­grei­fen und kom­pe­tent hel­fen sind unab­läs­sig“, so die Schirm­her­rin der Stif­tung, Fami­li­en­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf. Sie betont wei­ter: „Die „Stif­tung Bünd­nis für Kin­der“ ist eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le für alle, die Rat und Unter­stüt­zung suchen. Die neue Web­sei­te infor­miert leicht ver­ständ­lich, über­sicht­lich und opti­miert über alle Ange­bo­te. För­der­an­trä­ge kön­nen nun auch schnell und unkom­pli­ziert online gestellt werden.“

„Die bar­rie­re­frei gestal­te­te Home­page ist leicht zugäng­lich und bie­tet neben der ver­ein­fach­ten Antrag­stel­lung im Online-Ver­fah­ren und mit abruf­ba­ren Antrags­for­mu­la­ren hilf­rei­che Tipps zum The­ma Erzie­hung sowie Hin­wei­se auf Spen­den­mög­lich­kei­ten. Zudem wer­den inter­es­san­te und wich­ti­ge Initia­ti­ven vor­ge­stellt“, so Dr. Nor­bert Koll­mer, Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS.

Die Stif­tung Bünd­nis für Kin­der ist dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les ange­glie­dert und wird seit 2014 von der Lan­des­be­hör­de ZBFS mit Sitz in Bay­reuth ver­wal­tet. Unter­stützt wer­den unter­schied­li­che Pro­jek­te zur Gewalt­prä­ven­ti­on, die sich unter ande­rem der Stär­kung von Kin­dern und Jugend­li­chen in ihrer Per­sön­lich­keit, der Unter­stüt­zung von Eltern in der Erzie­hungs­ver­ant­wor­tung und der Qua­li­fi­zie­rung von Fach­leu­ten wid­men. Seit 2001 för­der­te die Stif­tung bereits meh­re­re tau­send Einzelprojekte.

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page https://​www​.buend​nis​-fuer​-kin​der​.de/.