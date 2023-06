Neue Ampel­tech­nik für Hall­stadt im Bereich der Kreu­zung Lich­ten­fel­ser Stra­ße / Ber­li­ner Ring

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg erneu­ert in den kom­men­den Tagen die am nörd­li­chen Orts­aus­gang befind­li­che Ampel­an­la­ge an der Kreu­zung Lich­ten­fel­ser Straße…