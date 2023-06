Nach mehr­jäh­ri­ger zwangs­be­ding­ter Pau­se konn­te in Nie­derm­irsberg unter der Feder­füh­rung der Kin­der- und Jugend­feu­er­wehr wie­der eine „Rama­dama-Akti­on“ durch­ge­führt werden.

Vie­le Kin­der und Jugend­li­che folg­ten der Ein­la­dung und es war für alle Teil­neh­men­den eine erleb­nis­rei­che Erfah­rung. Gera­de in die­sem Alter ist es wich­tig, den Kin­dern und Jugend­li­chen bei­zu­brin­gen, wel­che Aus­wir­kun­gen die Ver­schmut­zung der Land­schaft mit sich bringt. Die vie­len Müll­säcke waren der Beweis für die­se erfolg­rei­che Ver­an­stal­tung. Par­al­lel wur­de der Akti­ons­tag genutzt, dass auch not­wen­di­ge Arbei­ten am Spiel­platz von den ehren­amt­li­chen Hel­fern durch­ge­führt wer­den konn­ten. Im Anschluss gab es für die alle flei­ßi­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer am Spiel­platz eine gemein­sa­me Brot­zeit mit einem gemüt­li­chen Ausklang.