Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bruch in Café scheitert

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag, 17.30 Uhr und Diens­tag, 08.30 Uhr, wur­de in der Luit­pold­stra­ße ver­sucht, durch Schloss­ste­chen die Haupt­ein­gangs­tü­re eines Cafes zu öff­nen. Das Vor­ha­ben miss­lang zwar, es wur­de den­noch Sach­scha­den in Höhe von etwa 100 Euro ange­rich­tet, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Drei Män­ner wur­den im Lauf des Mitt­wochs in ver­schie­de­nen Geschäf­ten beim Laden­dieb­stahl erwischt. Sie woll­ten Socken, Süßig­kei­ten sowie Geträn­ke im Gesamt­wert von knapp 40 Euro steh­len und wer­den wegen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Tür an schwar­zen BMW zerkratzt

BAM­BERG. In der Schel­len­ber­ger­stra­ße hat am Diens­tag, zwi­schen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, ein Unbe­kann­ter die hin­te­re rech­te Auto­tü­re eines dort gepark­ten schwar­zen BMW zer­kratzt. An dem Fahr­zeug wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. An der Kreu­zung Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße / Star­ken­feld­stra­ße stieß am Mitt­woch­früh, gegen 07.15 Uhr, eine 17-jäh­ri­ge Leicht­kraf­t­rad­fah­re­rin gegen einen Vol­vo-Fah­rer. Ursa­che hier­für war, dass die Ampel dort aus­ge­fal­len war und die Zwei­rad­fah­re­rin das Stopp-Schild miss­ach­te­te. Durch den Sturz zog sich die Schü­le­rin Prel­lun­gen zu, wes­halb sie ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den muss­te. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Am Mitt­woch, gegen 15.10 Uhr, wur­de die Poli­zei zu einem Ver­kehrs­un­fall zur Ein­mün­dung Anna­stra­ße / Star­ken­feld­stra­ße geru­fen. Weil die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten wider­sprüch­li­che Anga­ben zum Unfall­her­gang machen, wird ein Rad­fah­rer gesucht, der dort in stadt­ein­wär­ti­ger Rich­tung fuhr, wes­halb angeb­lich ein VW-Golf-Fah­rer wie­der rück­wärts fah­ren muss­te, um die­sem die Wei­ter­fahrt zu gewäh­ren. An bei­den Fahr­zeu­gen ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden.

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von etwa 40.000 Euro ist am Mitt­woch­früh, gegen 11.30 Uhr, bei einem Ver­kehrs­un­fall in der Zep­pe­lin­stra­ße ent­stan­den. Hier fuhr ein 28-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer von einer Tank­stel­le aus, gab dort Gas und wur­de durch einen erhöh­ten Bord­stein auf den Grün­strei­fen geho­ben, wo er zunächst in eine Wie­se ein­schlug, bevor er gegen einen Stein fuhr und anschlie­ßend in den Gra­ben geschleu­dert wur­de. Die Unfall­ur­sa­che ist der Poli­zei noch nicht bekannt. Ver­letzt wur­de der 28-jäh­ri­ge Auto­fah­rer nicht.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 4000 Euro wur­de an einem blau­en VW Golf ange­rich­tet, der am Mitt­woch, zwi­schen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr, auf dem Schot­ter­park­platz am Bam­ber­ger Kli­ni­kum ange­fah­ren wur­de. Es wur­de die rech­te Fahr­zeug­sei­te beschädigt.

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, kurz nach 07.30 Uhr, wur­de am Otto­brun­nen eine Sat­tel­zug­ma­schi­ne dabei beob­ach­tet, wie der Fah­rer zunächst rück­wärts fuhr und danach in die Frut­olfstra­ße abbog, wobei das Heck des Auf­lie­gers aus­scher­te und ein Ver­kehrs­zei­chen weg­riss, bevor noch ein Zaun einer dor­ti­gen Klein­gar­ten­an­la­ge ange­fah­ren wur­de. Die Tei­le des Zauns sowie das Ver­kehrs­zei­chen wur­den dann noch etwa 30 Meter mit­ge­schleppt, bevor sie vom Sat­tel­auf­lie­ger abfie­len. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens von einem Zeu­gen, hat die Poli­zei Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 500 Euro beziffert.

22-Jäh­ri­ger fuhr in Schlangenlinien

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz nach 03.00 Uhr, fiel auf der Pfi­ster­brücke ein 22-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Poli­zei­strei­fe auf, weil er dort in deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le brach­te es der Mann bei einem Alko­hol­test auf 1,14 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me unum­gäng­lich war. Der 22-Jäh­ri­ge muss mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten rechnen.

29-Jäh­ri­ger beim Joint-Rau­chen erwischt

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz vor Mit­ter­nacht, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass ein Anwoh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Bam­ber­ger Nord-Osten Rausch­gift kon­su­mie­ren wür­de. Als eine Poli­zei­strei­fe bei dem Mie­ter klin­gel­te, kam den Beam­ten ein deut­li­cher Mari­hua­na-Geruch ent­ge­gen. Auf der Ter­ras­se konn­te die Poli­zei ein Glas mit knapp 19 Gramm Mari­hua­na sowie ver­schie­de­ne Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf­fin­den und sicher­stel­len. Der 29-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH: Bereits ver­gan­ge­nen Sams­tag wur­den zwi­schen 13.30 und 16.30 Uhr von zwei Mäd­chen die Fahr­rä­der ent­wen­det, die am Bahn­hof ver­sperrt abge­stellt wur­den. Es han­delt sich um zwei MTB‘s der Mar­ke Cube, Typ Access, Far­be: violett/​rosa. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf ins­ge­samt 1000,- Euro geschätzt. Wer kann Hin­wei­se auf die Täter oder den Ver­bleib der Räder geben?

Son­sti­ges

BREI­TEN­GÜSS­BACH: Am Mitt­woch­abend wur­de ein Maz­da­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten fest, dass der 55-Jäh­ri­ge betrun­ken war und seit über 14 Jah­ren kei­nen Füh­rer­schein mehr hat. Ein Test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von 1,18 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­sag­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Nach Nöti­gung und ver­bo­te­nem „Rechts­über­ho­len“ auch noch Unfall verursacht

Ober­haid. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr der 24-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt auf dem lin­ken Fahr­strei­fen. Auf Höhe Ober­haid schloss er auf einen ande­ren VW mit 56-jäh­ri­gem Fah­rer auf, wel­cher gera­de meh­re­re Lkw über­hol­te. Dabei fuhr er dem ande­ren VW sehr nah hin­ten auf und nötig­te ihn damit, den Weg für ihn frei­zu­ma­chen. Da der ande­re VW jedoch mehr­mals die Geschwin­dig­keit ver­rin­ger­te und sich auf dem rech­ten Fahr­strei­fen wei­ter­hin Lkw befan­den kam der jun­ge Mann nicht vor­bei und fuhr nun noch näher, prak­tisch bis auf „Tuch­füh­lung“ auf. Nach­dem der VW vor ihm am letz­ten Lkw vor­bei war, gab der jun­ge Mann Voll­gas und über­hol­te ihn ver­bots­wid­rig rechts. Da der ande­re VW aber in die­sem Moment gera­de zurück auf den rech­ten Fahr­strei­fen wech­sel­te, um dem Dräng­ler Platz zu machen, kam es zu einem Streif­vor­gang zwi­schen den bei­den VW. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt und die bei­den VW blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfall­auf­nah­me zeig­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher unein­sich­tig und völ­lig mit sei­nem Ver­hal­ten im Recht. Des­halb zeig­te er auch bereit­wil­lig die Auf­zeich­nung sei­ner Dash­cam vor, mit wel­cher er sein in Wirk­lich­keit abso­lut straf­ba­res Ver­hal­ten auf­ge­zeich­net hat­te. Die Auf­zeich­nung wur­den sogleich gesi­chert und dem jun­gen Mann erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Nöti­gung und Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs zusam­men mit den Ver­stö­ßen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Zu eilig auf die Auto­bahn auf­ge­fah­ren und Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Mitt­woch­abend fuhr die 22-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Klein­trans­por­ters bei der Auf­fahrt Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf. Dabei ach­te­te sie lei­der nicht aus­rei­chend auf den Ver­kehr der Haupt­fahr­bahn und über­sah einen Mer­ce­des mit Wohn­an­hän­ger auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Des­sen 42-jäh­ri­ge Fah­rer konn­te einen seit­li­chen Zusam­men­stoß auf Höhe des Wohn­an­hän­gers nicht ver­mei­den. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt und die Fahr­zeu­ge blie­ben fahr­be­reit. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt. Bei der Unfall­auf­nah­me fiel zudem auf, dass bei der jun­gen Unfall­ver­ur­sa­che­rin so eini­ges nicht stimm­te. Sie war im gewerb­li­chen Lie­fer­ver­kehr tätig, führ­te aber kei­ner­lei Auf­zeich­nun­gen. Zudem war die Ladung kom­plett unge­si­chert und auch sie hat­te ihren Sicher­heits­gurt nicht ange­legt. Gegen sie muss­ten des­halb gleich meh­re­re Buß­geld­ver­fah­ren wegen Ver­stö­ßen gegen die Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung und dem Fahr­per­so­nal­ge­setz eröff­net wer­den. Auch dem Hal­ter des Klein­trans­por­ters erwar­tet ein Buß­geld­ver­fah­ren bezüg­lich des Fahrpersonalgesetzverstoßes.

