Am Sams­tag, 24. Juni wird in der Dürr­brun­ner Stra­ße 1 in Unter­lein­lei­ter end­lich ein­mal wie­der mit der Öffent­lich­keit gefei­ert. Nach dem Ende der Pan­de­mie öff­net das Demenz­zen­trum Lin­den­hof des Dia­ko­ni­schen Wer­kes Bam­berg-Forch­heim sei­ne Pfor­te zum Jah­res­fest mit Tag der offe­nen Tür. Die ein­zig­ar­ti­ge Spe­zi­al­ein­rich­tung mit sei­nem inno­va­ti­ven und fami­liä­ren Kon­zept am Orts­aus­gang nach Dürr­brunn besteht mitt­ler­wei­le 22 Jah­re und ist nicht nur in Fach­krei­sen über die Land­kreis­gren­zen hin­aus bekannt.

Im Rah­men eines Weiß­wurst­früh­schop­pens kann das beschüt­zen­de Haus mit sei­ner inte­grier­ten Pfle­ge­oa­se von 10 bis 13 Uhr besich­tigt werden.

Musi­ka­lisch umrahmt wird das Fest von dem Stim­mungs­mu­sik­trio „dieDoh“ aus Aufseß.

Neben Haus­füh­run­gen und Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma „Demenz“ wer­den auch Kaf­fee und Kuchen angeboten.