Chri­sti­an Wei­ßen­ber­ger über­nimmt die Lei­tung des Inklusionsamtes

Behin­de­rung und Arbeit – das passt für vie­le nicht zusam­men. Das Gegen­teil bewei­sen zahl­rei­che Men­schen Tag für Tag. In Bay­ern stel­len täg­lich mehr als 200.000 schwer­be­hin­der­te bzw. ihnen gleich­ge­stell­te Per­so­nen ihr Kön­nen und ihr Wis­sen auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt zur Verfügung.

Inklu­si­on im Arbeits­le­ben kann also gelin­gen. „Einen wich­ti­gen Bei­trag dazu lei­stet das Inklu­si­ons­amt Bay­ern“, erklärt Dr. Nor­bert Koll­mer, Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS), in die das Inklu­si­ons­amt inte­griert ist. „Mit zahl­rei­chen Lei­stun­gen unter­stützt es schwer­be­hin­der­te Men­schen, ihnen gleich­ge­stell­te Per­so­nen sowie Arbeit­ge­ber.“ So belie­fen sich die Aus­ga­ben des Inklu­si­ons­am­tes zur För­de­rung der beruf­li­chen Inklu­si­on im Jahr 2022 auf über 71 Mil­lio­nen Euro.

Damit die­se Mit­tel ziel­ge­rich­tet die Teil­ha­be am Arbeits­le­ben von Men­schen mit Behin­de­rung för­dern, ist viel Orga­ni­sa­ti­on nötig. Seit 15. Juni 2023 ist Chri­sti­an Wei­ßen­ber­ger Lei­ter des ZBFS-Inklu­si­ons­am­tes in Bay­ern. Gemein­sam mit sei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in der Zen­tra­le sowie den sie­ben Regio­nal­stel­len des ZBFS stellt er sich nun die­ser Her­aus­for­de­rung. Berüh­rungs­punk­te mit Inklu­si­on hat­te der Jurist bis­her im Rah­men ver­schie­de­ner beruf­li­cher Ver­wen­dun­gen, unter ande­rem als Kom­mu­nal­be­am­ter, als Hoch­schul­do­zent und als Rich­ter am Ver­wal­tungs­ge­richt. In den letz­ten Jah­ren war er als stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Kon­troll­be­hör­de für Lebens­mit­tel­si­cher­heit und Vete­ri­när­we­sen in Kulm­bach für einen effek­ti­ven Ver­brau­cher- und Tier­schutz in Bay­ern mitverantwortlich.

Herr Wei­ßen­ber­ger geht moti­viert an sei­ne neue Tätig­keit her­an: „Inklu­si­on ist eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be, die gro­ße Ver­ant­wor­tung mit sich bringt. Ich freue mich dar­auf, die­sen dyna­mi­schen Pro­zess in der Arbeits­welt aktiv mitzugestalten.“

Sein Ziel ist es, Arbeit­ge­ber dabei zu unter­stüt­zen, geeig­ne­tes Per­so­nal auch abseits der übli­chen Struk­tu­ren zu fin­den, um vor allem jün­ge­ren Men­schen mit Behin­de­rung Per­spek­ti­ven zu geben. „Dabei ist es wich­tig, hin­ter den Fäl­len Per­so­nen mit ihren Ein­zel­schick­sa­len, aber auch mit ihren Fähig­kei­ten zu sehen, um pass­ge­naue Ange­bo­te zu ent­wickeln“, so Wei­ßen­ber­ger weiter.

Dr. Koll­mer wünscht ihm für die­se Tätig­keit viel Erfolg und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Mehr über die Auf­ga­ben des Inklu­si­ons­am­tes Bay­ern erfah­ren Sie auf:

www​.zbfs​.bay​ern​.de/​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​-​b​e​r​u​f​/​i​n​k​l​u​s​i​o​n​s​a​mt/.