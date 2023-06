Die hei­te­ren Fami­li­en­ge­schich­ten von Lud­wig Thoma

Der hei­te­re Lud­wig-Tho­ma-Abend – drei fröh­li­che Ein­ak­ter an einem Abend.

„Fami­li­en­ge­schich­ten von Lud­wig Tho­ma“ ist ein fröh­li­cher Thea­ter­abend, der drei aus­ge­las­se­ne Schwän­ke des Mei­sters ver­eint: „Die klei­nen Ver­wand­ten“, „Das Säug­lings­heim“ und „Des Dich­ters gelähm­te Schwin­gen“. In die­sen klei­nen Komö­di­en erzählt Lud­wig Tho­ma ver­gnüg­lich und hei­ter augen­zwin­kernd von den Freu­den des Fami­li­en­glücks. Das alles natür­lich erfüllt von einem herz­er­wär­men­den Humor, bei dem der Zuschau­er aus dem Lachen nicht her­aus­kommt. Ein fried­li­cher, fröh­li­cher, ent­spann­ter und wirk­lich lusti­ger Thea­ter­abend ist da garantiert.

DIE KLEI­NEN VERWANDTEN

Mama Häss­ler ist in größ­ter Auf­re­gung, denn Max Schmitt hat sei­nen Besuch ange­kün­digt. Wird er Toch­ter Ida end­lich den lang ersehn­ten Hei­rats­an­trag machen? Aus­ge­rech­net da taucht jedoch Babett auf, Papa Häss­lers spitz­zün­gi­ge Schwe­ster, und der Besuch des erhoff­ten Schwie­ger­soh­nes nimmt einen ganz und gar uner­war­te­ten und höchst tur­bu­len­ten Verlauf.

DAS SÄUG­LINGS­HEIM

Papa Schier­ho­fer hat sei­nem zukünf­ti­gen Schwie­ger­sohn Karl den Posten als Haus­mei­ster im neu­en Säug­lings­heim ver­schafft. Nun kann end­lich gehei­ra­tet wer­den. Doch der Staat kann die Schen­kung eines pri­va­ten Säug­lings­hei­mes nicht ein­fach so anneh­men … so ganz ohne büro­kra­ti­sche Hür­den. Außer­dem ist Karl ein Her­ein­ge­schleif­ter. Pro­ble­me über Pro­ble­me, die Papa Schier­ho­fer und Regie­rungs­prä­si­dent Span­nagl fast an den Rand des Wahn­sinns treiben.

DES DICH­TERS GELÄHM­TE SCHWINGEN

Flei­scher­mei­ster Ben­no Sum­me­rer hat einen Dich­ter als Schwie­ger­sohn. Doch des­sen Stück wird aus­ge­buht. Also stat­tet die Groß­fa­mi­lie Sum­me­rer dem Dich­ter einen Besuch ab, denn ab jetzt soll modern gedich­tet wer­den. Was zu haar­sträu­ben­den Dis­kus­sio­nen führt, die Mama Sum­me­rer, Toch­ter Marie und der Rest der Fami­lie ver­zwei­felt ver­su­chen, nicht eska­lie­ren zu las­sen. Wobei dem Wurst­fa­bri­kan­ten Ben­no die Dicht­kunst ja eh wurst ist.

Das Frei­licht­thea­ter-Ereig­nis an der Schüt­ters­müh­le im Klumpertal

Die Spiel­zeit 2022 der Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein war ein gro­ßer Erfolg und hat die Erwar­tun­gen der Macher abso­lut über­trof­fen. Über 5.200 Men­schen kamen zu den Spielen.

Und an jedem Abend waren die Zuschau­er wirk­lich begei­stert: Es gab bei allen drei Insze­nie­run­gen nicht nur ein­fa­chen Pflicht­ap­plaus, son­dern ech­ten Jubel und oft­mals Stan­ding Ova­tions. Das hat das gesam­te Team nicht nur gefreut, son­dern auch berührt.

Von Juni bis August 2023 zei­gen die Fest­spie­le dann neben dem „Faust“ und dem „Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ noch zwei wei­te­re Stücke: Die fröh­li­che Ver­wechs­lungs­ko­mö­die „Der Reh­bock“ von August von Kot­ze­bue und den hei­te­ren Lud­wig Tho­ma-Abend „Fami­li­en­ge­schich­ten“. Und 2023 wird es dann auch noch ein Kin­der­stück geben. Alle Stücke der Fest­spie­le wer­den in ver­ständ­li­chen, volks­na­hen und extrem unter­halt­sa­men Fas­sun­gen auf die Büh­ne gebracht. Die Faust-Fest­spie­le ste­hen für pral­les, leben­di­ges Thea­ter vol­ler Ener­gie, ganz ganz nah am Publikum.

Ort: An der Schüt­ters­müh­le, 91278 Pottenstein

Beginn: 20:00 Uhr

Ein­lass: 19:00 Uhr

Ende: 22:00 Uhr

