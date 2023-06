Pres­se­mit­tei­lung der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on Erlangen:

„Mit über­zo­ge­ner Büro­kra­tie lässt sich kein Müll vermeiden!“

Das Ver­mei­den von Ein­weg­ver­packun­gen steht schon län­ger im Fokus der kom­mu­na­len Poli­tik. Mit Mehr­weg­sy­ste­men wie bei­spiels­wei­se Recup wer­den ech­te Alter­na­ti­ven zum Papier­be­cher ange­bo­ten. Auf der ande­ren Sei­te soll dort auf Papier und Pla­stik ver­zich­tet wer­den, wo dies ohne gro­ßen Auf­wand mög­lich ist. Näm­lich beim Ver­zehr vor Ort. Die Stadt hat des­halb ein Ver­bot von Ein­weg­ver­packun­gen für direk­ten Vor-Ort-Ver­zehr erlassen.

Nach der Mehr­weg­pflicht, die seit die­sem Jahr gilt, wol­len nun man­che Städ­te eine Ver­packungs­steu­er nach dem Tübin­ger Model ein­füh­ren. Bedau­er­li­cher­wei­se ohne jede Rück­spra­che mit dem Koope­ra­ti­ons­part­ner CSU wur­de nun in Erlan­gen durch die SPD ein Berichts­an­trag gestellt, der eine Ein­füh­rung die­ser neu­en Steu­er auch in Erlan­gen zumin­dest nicht ausschließt.

Eine der­ar­ti­ge Steu­er bela­stet die Geld­beu­tel der Ver­brau­cher, schafft zusätz­li­che unnö­ti­ge Büro­kra­tie­be­la­stung in den Betrie­ben und erfor­dert in der Ver­wal­tung zusätz­li­ches Per­so­nal, stellt CSU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Lehr­mann fest. Dabei ist das Kosten-Nut­zen-Ver­hält­nis frag­lich. Des­halb, so Lehr­mann, lehnt die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on eine Ver­packungs­steu­er ab. Zwar sehen wir die Not­wen­dig­keit zur wei­te­ren Müll­ver­mei­dung. Es ist wich­tig wei­te­re Anrei­ze zur Nut­zung von Mehr­weg­sy­ste­men zu schaf­fen. Auf der ande­ren Sei­te schafft die Ver­packungs­steu­er erst ein­mal nur eines: mehr Auf­wand und mehr Bürokratie.

In Tübin­gen wird jede Ein­weg­ver­packung mit 50 Cent besteu­ert. Das ver­teu­ert Lebens­mit­tel für den End­ver­brau­cher, wie den Kaf­fee im Kaf­fee­be­cher oder das beleg­te Fla­den­brot in der Papiertüte.

Dar­über hin­aus sind die Betrie­be in der Pflicht, eine zusätz­li­che geson­der­te Steu­er­erklä­rung für die genutz­ten Ver­packun­gen zu erstel­len. Was dabei ent­steht ist ein Büro­kra­tie­mon­ster, das gera­de die mit­tel­stän­di­schen Betrie­be zusätz­lich bela­stet. So wird Büro­kra­tie auf- statt abgebaut.

Wir glau­ben, dass der Ver­mül­lung im öffent­li­chen Raum mit aus­rei­chend Müll­ei­mern und kon­se­quen­ter Rei­ni­gung bes­ser begeg­net wer­den kann. Die ört­li­chen Betrie­be tun ihrer­seits schon viel, um Mehr­weg für Kun­den attrak­tiv zu machen. Beim vie­len Bäckern bekommt man den Kaf­fee gün­sti­ger, wenn man ihn im Mehr­weg­sy­stem kauft. Hier ist jeder von uns mit sei­nem Kauf­ver­hal­ten gefordert!