Über­ga­be des För­der­mit­tel­be­scheids durch den Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst, Mar­kus Blu­me, an die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz e.V.

Bay­erns Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst, Mar­kus Blu­me, hat am 16. Juni 2023 einen För­der­mit­tel­be­scheid in Höhe von 3,065 Mio. € zur denk­mal­ge­rech­ten Instand­set­zung der 16 km lan­gen Muse­ums­bahn von Eber­mann­stadt nach Beh­rin­gers­müh­le an die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz e.V. (DFS) über­ge­ben. Mit den Mit­teln aus dem Ent­schä­di­gungs­fonds, dem klas­si­schen Instru­ment der Denk­mal­för­de­rung in Bay­ern, soll die Sanie­rung der seit 2017 denk­mal­ge­schütz­ten Strecke, die im Eigen­tum des Ver­eins steht , fort­ge­führt wer­den. „Bit­te ein­stei­gen: Ein Aus­flug mit der Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz ist wirk­lich ein ganz beson­de­res Erleb­nis! Die Fahrt auf der histo­ri­schen Eisen­bahn­strecke durch das wun­der­vol­le Wie­sent­tal ver­bin­det Geschich­te und Aben­teu­er. Ich freue mich, dass wir mit drei Mil­lio­nen Euro aus dem Ent­schä­di­gungs­fonds die­se ein­ma­li­ge Eisen­bahn­zeit­rei­se im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz unter­stüt­zen kön­nen. Herz­li­chen Dank an alle ehren­amt­li­chen Muse­ums­ei­sen­bah­ner für ihr nahe­zu 50-jäh­ri­ges Enga­ge­ment“, so Kunst­mi­ni­ster Blu­me bei der Über­ga­be des För­der­be­scheids. Auf­grund des lan­gen und immer wie­der unter­bro­che­nen Erbau­ungs­zeit­rau­mes von 40 Jah­ren zeig­ten die Bahn­bau­ten die­ser Strecke eine gro­ße sti­li­sti­sche und tech­ni­sche Viel­falt und eine beacht­li­che Band­brei­te an Nebenbahnarchitektur.

„Ziel des För­der­vor­ha­bens ist es, das außer­or­dent­li­che land­schaft­li­che und tou­ri­sti­sche Poten­ti­al der Regi­on im All­ge­mei­nen und des Wie­sent­ta­les im Beson­de­ren durch die Instand­hal­tung der Bahn­strecke aus­zu­bau­en und zu stär­ken“, so Blu­me. Nicht zuletzt ver­die­ne das jahr­zehn­te­lan­ge ehren­amt­li­che Enga­ge­ment, die­se Bahn zu erhal­ten und auch künf­ti­gen Gene­ra­tio­nen das Rei­se­er­leb­nis ver­gan­ge­ner Tage zu ver­mit­teln, die­se Unter­stüt­zung durch den Denkmalschutz.

Der 1974 gegrün­de­te Ver­ein betreibt die Bahn seit 1980 als Muse­ums­bahn. Sie zählt zu den tou­ri­sti­schen Leucht­tür­men der Frän­ki­schen Schweiz. Jähr­lich genie­ßen über 20.000 Fahr­gä­ste die Fahrt mit einem der histo­ri­schen Züge durch das roman­ti­sche Wie­sent­tal. Die histo­ri­schen Dampf- und Die­sel­zü­ge ver­keh­ren von Anfang Mai bis Ende Okto­ber an allen Sonn- und Fei­er­ta­gen. Der Betrieb wird von über 60 ehren­amt­lich Akti­ven des gut 400 Mit­glie­der zäh­len­den Ver­eins gesichert.

Bereits seit 2020 konn­ten mit maß­geb­li­cher Unter­stüt­zung der Ober­fran­ken­stif­tung sowie der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung Inve­sti­tio­nen in Höhe von knapp einer Mil­li­on € in die histo­ri­sche Infra­struk­tur getä­tigt und ins­be­son­de­re sechs Brücken zwi­schen Eber­mann­stadt und Streit­berg beton­sa­niert werden.

Mit den Mit­teln des Ent­schä­di­gungs­fonds sol­len in den kom­men­den Jah­ren bis 2028 wei­te­re Brücken, dar­un­ter die Nei­deck-Brücke bei Streit­berg und die Hin­den­burg-Brücke unmit­tel­bar vor Beh­rin­gers­müh­le, saniert wer­den. Dar­über hin­aus geht es dar­um, Stein­däm­me und Stütz­mau­ern instand zu set­zen, in aus­ge­wähl­ten Abschnit­ten Schie­nen und Schwel­len zu erneu­ern und im Bahn­hof Mug­gen­dorf mit der Sanie­rung von Bahn­stei­gen und histo­ri­schen Stell­werks­tech­nik wie­der Zug­kreu­zun­gen zu ermög­li­chen. „Unser Ziel ist, bereits zum 50-jäh­ri­gen Jubi­lä­um unse­res Ver­eins im kom­men­den Jahr, wie­der einen Zwei­zug­be­trieb mit Zug­be­geg­nun­gen in Mug­gen­dorf rea­li­sie­ren zu kön­nen“, beton­te Ste­phan Schäff, stv. Vor­sit­zen­der der DFS.

Die DFS hat­te sich bereits vor vie­len Jah­ren ein Leit­bild zum Erhalt der histo­ri­schen Infra­struk­tur gege­ben und ist sehr dank­bar, dass Land­rat Dr. Her­mann Ulm bereits 2016 den Anstoß gab, sich um eine För­de­rung via Denk­mal­schutz zu bemühen.