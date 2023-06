Mit der Bron­ze­me­dail­le und der siche­ren Qua­li­fi­ka­ti­on zur Deut­schen Mei­ster­schaft kehr­te BTS-Schüt­ze Ste­fan Han­rie­der von den Baye­ri­schen Titel­kämp­fen im Feld­bo­gen­schie­ßen heim. Der Wett­kampf fand in Ohl­stadt bei Gar­misch-Par­ten­kir­schen statt.

Wäh­rend beim olym­pi­schen Bogen­schie­ßen alle Teil­neh­mer gleich­zei­tig an einer Linie ste­hen und über eine ein­heit­li­che Ent­fer­nung schie­ßen, gehen die Schüt­zen beim Feld­bo­gen­schie­ßen einen Par­cours in wal­di­gem Gelän­de. Dar­in ver­teilt sind 24 Ziel­schei­ben, die fünf bis 60 Meter ent­fernt sein kön­nen. Bei zwölf Zie­len wird die Distanz ange­ge­ben, bei den übri­gen Schei­ben ist der Schüt­ze auf Erfah­rung und Schät­zen ange­wie­sen. Zusätz­li­che Erschwer­nis ist das Auf­stel­len der Schei­ben in Hang­la­gen, so dass der Schüt­ze sein Ziel berg­auf oder berg­ab anvi­sie­ren muss.

Han­rie­der zeig­te sich in dem anspruchs­vol­len Gelän­de in guter Form und schoss in die Nähe sei­ner per­sön­li­chen Best­lei­stung. Bes­ser waren in der Dis­zi­plin mit dem olym­pi­schen Recur­ve­bo­gen nur Sie­ger Jakob Hetz vom BSC Reuth und der Mit­ten­wal­der Sil­ber­me­dail­len­ge­win­ner Chri­sti­an Schütz. Die übri­gen vier Teil­neh­mer aus Bay­reuth lan­de­ten in ihren jewei­li­gen Klas­sen alle im guten Mit­tel­feld. Bei den Damen wur­de Mela­nie Doe­ge Ach­te, bei den Mastern Ü50 Tho­mas Schirr­mei­ster 15. In der stark besetz­ten Master­klas­se mit dem Blank­bo­gen (Schie­ßen ohne Visier) beleg­te Hel­mut Schirr­mei­ster Rang 23, Jür­gen Jano­schek Platz 34.