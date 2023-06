Alex­an­der Eich­horn (Dörf­leins) und Chri­sti­an Schuh­mann (Bisch­berg) brau­en in die­sem Jahr das Landkreisbier

„In die­sem Jahr wird das zehn­te Land­kreis­bier „36 Kreis­la“ gebraut. 31 Braue­rei­en haben sich bis­her an dem Pro­jekt betei­ligt, das im Jahr 2021 mit der ‚gol­de­nen Bier­idee‘ des Baye­ri­schen Brau­er­bun­des aus­ge­zeich­net wur­de“, freut sich Land­rat Johann Kalb, dass die Reso­nanz sowohl der Braue­rei­en als auch der Bevöl­ke­rung auf den beson­de­ren Ger­sten­saft sehr posi­tiv ist.

„Das zahlt in her­vor­ra­gen­der Wei­se dar­auf ein, die Beson­der­heit unse­rer Brau­kul­tur her­aus­zu­stel­len!“ – Jähr­lich brau­en seit 2015 zwi­schen zwei und vier Braue­rei­en – meist in meh­re­ren Suden – gemein­schaft­lich ein Bier. In die­sem Jahr haben sich die Braue­rei­en Eich­horn (Dörf­leins) und Schuh­mann (Bisch­berg) für das Jubiläums-„36 Kreis­la“ zusammengefunden.