Ein ver­las­se­ner Roll­stuhl am Ufer des Roten Mains in Bay­reuth ließ Schlim­mes befürch­ten und führ­te am 20. Juni 2023 gegen 20:00 Uhr zu einem grö­ße­ren Was­ser­ret­tungs­ein­satz. Die Inte­grier­te Leit­stel­le alar­mier­te zusätz­lich zur Bay­reu­ther Feu­er­wehr die Bay­reu­ther Was­ser­wacht des BRK und Was­ser­ret­ter der Deut­schen Lebens­ret­tungs­ge­sell­schaft (DLRG). Wäh­rend sich die Was­ser­ret­tungs­kräf­te ein­satz­klar mach­ten, kam die Mel­dung, dass der Besit­zer des Roll­stuhls wohl­be­hal­ten zu Hau­se ange­trof­fen wer­den konnte.

Zu dem Ein­satz, bei dem der Rote Main und der Ufer­be­reich nach der Per­son abge­sucht wer­den soll­te, waren der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst vom pri­va­ten Ret­tungs­dienst SKS aus Bay­reuth und die Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung des BRK mit sechs Kame­ra­den zur Ein­satz­stel­le gefah­ren, Zur Absu­che war eben­falls die Droh­ne der UG SanEL ein­ge­plant. Der in der Nähe befind­li­che Ret­tungs­hub­schrau­ber Chri­stoph 20 flog zusätz­lich das Ein­satz­ge­biet ab.

Von der Bay­reu­ther Kreis­was­ser­wacht des BRK waren 12 Ein­satz­kräf­te aus Bay­reuth und Bischof­grün vor Ort. Die Peg­nit­zer Was­ser­wacht wur­de alar­miert, muß­te aber nicht mehr ausrücken.

Die DLRG aus Bay­reuth war eben­falls mit sie­ben Ein­satz­kräf­ten am Roten Main. In Abspra­che zwi­schen Was­ser­wacht und DLRG stell­te die Was­ser­wacht den Ein­satz­lei­ter Wasserrettung.

Ein Not­arzt und je ein Ret­tungs­wa­gen vom Bay­reu­ther BRK und von der SKS wur­den durch die Leit­stel­le zum Ein­satz geschickt. Von den Bereit­schaf­ten des BRK soll­ten noch Kräf­te zur Ver­sor­gung der Ein­satz­kräf­te mit Geträn­ken alar­miert werden.

Die Was­ser­ret­ter hat­ten sich bereits aus­ge­rü­stet, um mit einer Such­ket­te im Main nach der ver­miss­ten Per­son zu suchen, auch der Ein­satz von Tau­chern in tie­fe­ren Stel­len des Mains war ange­dacht, als die Mel­dung kam, dass der „Ver­miss­te“ wohl­be­hal­ten zu Hau­se ange­trof­fen wer­den konnte.

„Ein­satz Ende“ hieß es dar­auf­hin für die Kräf­te von BRK, Was­ser­wacht, DLRG und SKS. „Lie­ber ein Fehl­ein­satz, als dass eine Per­son im Was­ser zu Scha­den kommt“, so der Ein­satz­lei­ter Was­ser­ret­tung Flo­ri­an Förster.