Tag der offe­nen Gar­ten­tür in Her­zo­gen­au­rach – Am Sonn­tag, 25. Juni 2023 öff­nen vier Pri­vat­gär­ten für Gar­ten­fans ihre Pforten.

Neue Impul­se für den eige­nen Gar­ten: Auch in die­sem Jahr ver­an­stal­tet der Bezirks­ver­band Mit­tel­fran­ken für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge in Koope­ra­ti­on mit der Kreis­fach­be­ra­tung der Land­rats­äm­ter Mit­tel­fran­ken, den mit­tel­frän­ki­schen Kreis­ver­bän­den und Orts­ver­ei­nen den „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“. Er fin­det am Sonn­tag, den 25. Juni 2023, von 10 bis 17 Uhr statt. Aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt laden vier Pri­vat­gär­ten in Her­zo­gen­au­rach Gar­ten­fans zur Inspi­ra­ti­on und zum Aus­tausch unter Gleich­ge­sinn­ten ein.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart eröff­net den dies­jäh­ri­gen „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“ am Sonn­tag, 25. Juni um 9 Uhr im Gar­ten von Simo­ne Stei­ner und Lothar Babler, Rück­erts­ra­ße 3, 91074 Herzogenaurach.

Eine Über­sicht der geöff­ne­ten Gär­ten im Regie­rungs­be­zirk Mit­tel­fran­ken gibt es online unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​s​k​a​l​e​n​d​e​r​/​t​a​g​-​d​e​r​-​o​f​f​e​n​e​n​-​g​a​r​t​e​n​t​u​er/.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Akti­ons­tag erhal­ten Inter­es­sier­te bei Jut­ta Sul­zer, Lei­te­rin Sach­ge­biet Gar­ten­bau, Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193 / 50197 – 1920.