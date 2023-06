Im Rah­men einer Spen­den­ak­ti­on der Hel­fer­ver­ei­ni­gung des THW Hof e. V. hat Stadt­wer­ke- Geschäfts­füh­rer Jean Petr­ahn zusam­men mit dem Pro­ku­ri­sten und tech­ni­schen Bereichs­lei­ter Jür­gen Bolz einen Spen­den­scheck in Höhe von 500,00 € an Sascha Scher­tel von der Hel­fer­ver­ei­ni­gung über­ge­ben. „Wir bedan­ken uns für die rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit mit dem Tech­ni­schen Hilfs­werk und unter­stüt­zen die Hel­fer­ver­ei­ni­gung sehr ger­ne mit einer Spen­de in Höhe von 500,00 €“, so Jean Petr­ahn. „Als kom­mu­na­les Unter­neh­men sehen wir uns in der Pflicht, den Kata­stro­phen­schutz vor Ort zu för­dern, um im Ernst­fall die best­mög­li­che Hil­fe erhal­ten zu kön­nen“, fügt Jür­gen Bolz hinzu.

Die Hel­fer­ver­ei­ni­gung des THW Hof e. V. stärkt seit ihrer Grün­dung im Jahr 1986 den Kata­stro­phen­schutz in Stadt und Land­kreis Hof und för­dert die Jugend­ar­beit im Orts­ver­band. Nun soll ein Mul­ti­funk­ti­ons­an­hän­ger ange­schafft wer­den, der im Kata­stro­phen­fall bei­spiels­wei­se Sand­säcke, Bau­holz oder Bau­ma­schi­nen trans­por­tie­ren kann – und genau dafür wur­de eine Spen­den­ak­ti­on gestar­tet, an der sich die Stadt­wer­ke ger­ne betei­li­gen. Bei der Spen­den­ak­ti­on mit dem Namen „Hun­dert mal Hun­dert Pro­jekt 2023“ wer­den 100 Spon­so­ren gesucht, die je 100,00 € spen­den. Die Stadt­wer­ke ent­schie­den sich dazu, den Betrag auf 500,00 € aufzurunden.