Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rad­schrau­ben von Auto gelöst – Rad gerät in Schieflage

COBURG. In der Nacht zum Diens­tag löste ein Unbe­kann­ter fünf Rad­schrau­ben am lin­ken Vor­der­rei­fen eines VW Golf im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine 33-jäh­ri­ge hat in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ihr Fahr­zeug im Hei­mat­ring auf einem Park­strei­fen am Fahr­bahn­rand abge­stellt. In die­ser Zeit löste ein bis­lang Unbe­kann­ter die fünf Rad­mut­tern des lin­ken, vor­de­ren Rades. Als die Cobur­ge­rin am Diens­tag­vor­mit­tag mit ihrem Auto in Weit­rams­dorf unter­wegs war löste sich die Fel­ge des lin­ken Vor­der­ra­des von der Rad­na­be. Zu einem Unfall kam es glück­li­cher­wei­se nicht. Den­noch ent­stan­den an Rei­fen und Fahr­zeug ein Sach­scha­den von 2.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr sowie Sach­be­schä­di­gung an einem Kraft­fahr­zeug. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Vor­fall nimmt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Opel-Fah­rer fährt in Schlangenlinien

LAU­TER­TAL, OBER­LAU­TER, LKR. COBURG. Einen in Schlan­gen­li­ni­en fah­ren­den Auto­fah­rer stopp­te eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in der Nacht zum Mitt­woch im Lau­ter­ta­ler Gemein­de­teil Ober­lau­ter. Vor der Anhal­tung igno­rier­te der Mann zunächst sämt­li­che Anhal­te­si­gna­le der Polizei.

Die Strei­fen­be­sat­zung wur­de gegen 3:30 Uhr in der Fran­ken­stra­ße auf einen Opel auf­merk­sam, der in deut­li­chen Schlan­gen­li­ni­en die Stra­ße befuhr. Es bedurf­te meh­re­re Anhal­te­ver­su­che der Poli­zei durch Anschal­ten des Anhal­te­si­gnal­ge­bers sowie des Blau­lichts, bevor der 34-jäh­ri­ge letzt­end­lich mit sei­nem Auto anhielt. Eine deut­li­che Alko­hol­be­ein­flus­sung des Fah­rers war sofort zu erken­nen. Sowohl der Auto­fah­rer als auch sei­ne bei­den Mit­fah­rer waren deut­lich ange­trun­ken. Ein Alko­test beim Fah­rer ergab einen Wert von 1,26 Pro­mil­le. Die Beam­ten stell­ten den Zünd­schlüs­sel des Man­nes sicher, park­ten das Auto am Fahr­bahn­rand und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum an. Gegen den 34-jäh­ri­gen ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Blitz­ein­schlag in Mehrfamilienwohnhaus

Kro­nach: Am Mitt­woch­mor­gen gegen 00:35 Uhr muss­te die Feu­er­wehr zu einem Brand­ein­satz in den Äuße­ren Ring aus­rücken. Ein dor­ti­ger Anwoh­ner hat­te beob­ach­tet, wie bei den Nach­barn der Blitz ins Dach schlug und den Dach­stuhl in Brand setz­te. Die Bewoh­ner des betrof­fe­nen Wohn­ob­jekts, sowie das unmit­tel­bar ange­bau­te Nach­bar­an­we­sen wur­den aus Sicher­heits­grün­den eva­ku­iert. Die ein­ge­setz­ten Feu­er­wehr­kräf­te aus Kro­nach, Höf­les, Vog­ten­dorf und Küps konn­ten das Brand­ge­sche­hen schnell unter Kon­trol­le brin­gen und einen grö­ße­ren Scha­den ver­hin­dern. Zum Zeit­punkt des Brand­er­eig­nis­ses herrsch­te star­kes Gewit­ter und enor­me Blitz­ak­ti­vi­tät über der Stadt Kro­nach. Per­so­nen kamen nicht zu Scha­den. Die Bewoh­ner der bei­den Wohn­an­we­sen konn­ten nach den Lösch­ar­bei­tern wie­der in ihre Woh­nun­gen zurück­keh­ren. Der am Wohn­ob­jekt ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 5000,- Euro.

BMW-Fah­rer mel­det ver­spä­te­te Wildunfall

Wei­ßen­brunn: Ein BMW-Fah­rer aus dem Land­kreis Kulm­bach wird sich dem­nächst wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Baye­ri­schen Jagd­ge­setzt ver­ant­wor­ten müs­sen. Der Betrof­fe­ne war am Sonn­tag­mor­gen gegen 04:10 Uhr mit sei­nem Pkw auf der B 85 bei Fried­richs­burg unter­wegs, als ein Hase die Fahr­bahn quer­te und gegen den Pkw prall­te. Der Hase hop­pel­te im Anschluss in Rich­tung Stra­ßen­gra­ben wei­ter. Am Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den in Höhe von rund 1500,- Euro. Anstatt den Unfall unver­züg­lich bei der Poli­zei zu mel­den, kam der 24-jäh­ri­ge Fah­rer erst zwei­ein­halb Tage spä­ter zur Poli­zei­wa­che nach Kro­nach, um den Vor­fall akten­kun­dig zu machen. Was aus dem mög­li­cher­wei­se ver­letz­ten Hasen wur­de, ist nicht bekannt.

Lie­gen geblie­be­ner Sat­tel­zug sorgt für Behinderungen

Wil­helms­thal: Ein lie­gen geblie­be­ner Sat­tel­zug sorg­te am Diens­tag­mit­tag im Orts­teil Stein­berg für zum Teil mas­si­ve Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Das Fahr­zeug befuhr gegen 11:00 Uhr die KC 28 von Stein­berg in Rich­tung Eiben­berg, als auf­grund eines tech­ni­schen Defekts der lin­ke Luft­balg des Sat­tel­auf­lie­gers platz­te. Durch die ungün­sti­ge Last­ver­tei­lung der flüs­si­gen Ladung (Kao­lin) wur­de die Antriebs­ach­se der Zug­ma­schi­ne ent­la­stet, so dass ein Anfah­ren am Berg bzw. eine Wei­ter­fahrt unmög­lich wur­de. Der Fah­rer konn­te über sei­nen Dis­po­nen­ten ein Lohn­un­ter­neh­men orga­ni­sie­ren, wel­ches die Zug­ma­schi­ne samt Anhän­ger die stark anstei­gen­de Stra­ße hin­auf­zog. Die KC 28 war bis etwa 13:30 Uhr gesperrt. Aus- und Ablei­tungs­maß­nah­men wur­den von der ört­li­chen Feu­er­wehr übernommen.