Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de die Poli­zei zu fünf Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den ins­ge­samt vier Män­ner und eine Frau beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln, Son­nen­bril­len, Beklei­dung, Nah­rungs­mit­teln sowie Alko­hol im Gesamt­wert von knapp 400 Euro ertappt. Ein Lang­fin­ger hat auf sei­ner Flucht noch einen gepark­ten Rol­ler umge­wor­fen, er konn­te aber schnell vom Laden­de­tek­ti­ven gestellt und der Poli­zei über­ge­ben werden.

Ein­brü­che in zwei Geschäf­ten und in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus scheitern

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh wur­de die Bam­ber­ger Poli­zei über zwei ver­such­te Ein­brü­che in Geschäf­ten in der Bam­ber­ger Innen­stadt ver­stän­digt. Zum einen wur­de ein Nagel­stu­dio in der Fleisch­stra­ße ange­gan­gen. Hier wur­de ver­sucht mit einem unbe­kann­ten Werk­zeug den Schließ­zy­lin­der der Ein­gangs­tü­re zu mani­pu­lie­ren, was aber offen­sicht­lich miss­lang. Glei­ches Vor­ge­hen wur­de an einem Beklei­dungs­ge­schäft am Grü­nen Markt fest­ge­stellt. Auch hier schei­tert der Ein­bruchs­ver­such. In der Haupt­wach­stra­ße wur­de dann auch noch der Schließ­zy­lin­der eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ange­gan­gen. Den Gesamt­sach­scha­den schätzt die Poli­zei auf etwa 650 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Tür­schlös­ser verklebt

BAM­BERG. Am Mon­tag, zwi­schen 08.00 Uhr und 18.30 Uhr, wur­den an einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Bren­ner­stra­ße sowie an einem angren­zen­den Geschäft die Tür­schlös­ser mit Kle­ber beschä­digt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 700 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag, kurz vor 14.00 Uhr, ereig­ne­te sich in der Lud­wig­stra­ße ein Auf­fahr­un­fall, weil ein Mer­ce­des-Fah­rer von der Kupp­lung abge­rutscht ist und mit sei­ner Fahr­zeug­front in das Heck eines Ford-Fah­rers stieß. Der 38-jäh­ri­ge Auto­fah­rer wur­de durch den Unfall leicht ver­letzt und zog sich Nacken­schmer­zen zu. Der Gesamt­sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro und eine leicht ver­letz­te Auto­fah­re­rin sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Diens­tag, kurz nach 16.00 Uhr, auf der Forch­hei­mer Stra­ße ereig­net hat­te. Auch hier fuhr ein Mer­ce­des-Fah­rer auf einen Audi auf.

37-Jäh­ri­ger hat­te zu viel Alko­hol getrunken

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz vor 21.00 Uhr, wur­de im Holz­feld­weg ein 37-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auf Nach­fra­ge gab der Mann an, vor Fahrt­an­tritt Bier getrun­ken zu haben. Bei einem Alko­hol­test brach­te er es auf 0,9 Pro­mil­le. Weil der 37-Jäh­ri­ge einen Atem­al­ko­hol­test nicht schaff­te, wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Mann unterbunden.

Brand eines Rei­hen­hau­ses nimmt glimpf­li­ches Ende

BAM­BERG. Sach­scha­den von zir­ka 20.000 Euro ent­stand am Diens­tag­abend bei einem Brand eines Rei­hen­hau­ses. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Kurz vor 21 Uhr bemerk­ten Zeu­gen eine star­ke Rauch­ent­wick­lung aus dem Dach­stuhl eines Rei­hen­hau­ses in der Würz­bur­ger Stra­ße und wähl­ten den Not­ruf. Durch das schnel­le Ein­grei­fen der Feu­er­wehr wur­de eine Aus­brei­tung auf das gesam­te Gebäu­de ver­hin­dert. Die 86-jäh­ri­ge Haus­be­woh­ne­rin konn­te unver­letzt das Haus verlassen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Ursa­che des Brandes.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

RAT­TELS­DORF / EBING. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de der Poli­zei ein bren­nen­des Fahr­rad am Bahn­hof in Ebing mit­ge­teilt. Es stell­te sich her­aus, dass ledig­lich das Fahr­rad­schloss durch einen unbe­kann­ten Täter ange­ko­kelt wur­de und kurz­zei­tig in Brand geriet. Pas­san­ten konn­ten sogleich das ange­schmor­te Fahr­rad­schloss ablö­schen. Am Fahr­rad­schloss und am Fahr­rad ent­stand leich­ter Sach­scha­den in Höhe von ca. 50,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Son­sti­ges

BUT­TEN­HEIM. Auf­grund eines nicht ange­leg­ten Sicher­heits­gur­tes geriet eine 62-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin am Diens­tag­abend in But­ten­heim in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Hier­bei wur­de durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,54 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und der Fah­re­rin erwar­tet nun ein Fahr­ver­bot, sowie ein Bußgeld.

PETT­STADT / EICHEN­HOF. Auf einem Feld­weg, im Bereich zwi­schen Eichen­hof und Rat­tels­hof, nörd­lich der Kreis­stra­ße, wur­den ille­gal alte Auto­rei­fen ent­sorgt. Vor Ort konn­ten 30 Rei­fen gezählt wer­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land hat auf­grund des Umwelt­de­likts die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wer hat ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ins Ban­kett gera­ten, Unfall ver­ur­sacht und dann weitergefahren

Vier­eth-Trun­stadt­/Elt­mann. Am Mon­tag­bach­mit­tag fuhr die 60-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines BMW auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Zwi­schen Vier­eth-Trun­stadt und Elt­mann fuhr sie zum Über­ho­len auf dem lin­ken Fahr­strei­fen hin­ter einem dunk­len Audi mit Bam­ber­ger Kenn­zei­chen. Die­ser geriet plötz­lich ins Schlin­gern und fuhr in den Grün­be­reich vor der Mit­tel­schutz­plan­ke. Dabei wur­de ein unbe­kann­ter Gegen­stand auf­ge­schleu­dert und prall­te direkt gegen die Wind­schutz­schei­be des BMW und beschä­dig­te die­se nicht uner­heb­lich. Der BMW beschleu­nig­te danach und fuhr ein­fach wei­ter, obwohl die Geschä­dig­te für einen län­ge­ren Zeit­raum dahin­ter blieb und mit Auf­blen­den und Hupen auch sich auf­merk­sam mach­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wech­sel­te zunächst auf den rech­ten Fahr­strei­fen, gab dann aber kurz vor der Aus­fahrt Elt­mann wie­der Gas und fuhr ein­fach davon. Das Kenn­zei­chen des Audi ist bekannt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort wur­de ein­ge­lei­tet. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg ger­ne unter Tel. 0951/9129–510 entgegen.

Zwei Ver­letz­te und hohe Sach­schä­den bei Unfall am Stauende

Strul­len­dorf. Am Diens­tag­mit­tag fuhr 25-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW auf der A73 in Rich­tung Suhl auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Auf Höhe Strul­len­dorf hat­te sich ein Stau auf­grund einer Tages­bau­stel­le gebil­det, wel­chen der jun­ge Mann wohl erst viel zu spät erkann­te. Auf dem lin­ken Fahr­strei­fen hat­ten vor ihm ein Klein­trans­por­ter mit 56-jäh­ri­gen Fah­rer, dahin­ter ein Mini mit 31-jäh­ri­ger Fah­re­rin und ein Mer­ce­des mit 26-jäh­ri­gem Fah­rer bereits am Stau­en­de ganz links lang­sam ange­hal­ten um eine Ret­tungs­gas­se zu bil­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher kam mit deut­lich höhe­rer Geschwin­dig­keit von hin­ten ange­fah­ren und krach­te zunächst seit­lich gegen den Mer­ce­des und dann rechts ins Heck des Mini. Sogar der Klein­trans­por­ter wur­de noch durch den kräf­ti­gen Auf­prall her­um­schleu­dern­de Trüm­mer­tei­le beschä­digt. Für die Ret­tungs- und Auf­räum­ar­bei­ten muss­ten bei­de Fahr­strei­fen für ca. eine Stun­de gesperrt und der Ver­kehr über den Stand­strei­fen gelei­tet wer­den, was den Rück­stau noch deut­lich erhöh­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de dabei lei­der schwer ver­letzt und auch die Fah­re­rin des Minis erlitt leich­te Ver­let­zun­gen. Bei­de Ver­letz­te kamen mit dem Ret­tungs­dienst in Kran­ken­häu­ser und die drei Autos muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 30.000 Euro geschätzt.

Unge­bremst auf Sat­tel­zug aufgefahren

Hirschaid. Am frü­hen Diens­tag­abend fuhr die 76-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg auf dem rech­ten Fahr­strei­fen und näher­te sich auf Höhe Hirschaid einem Sat­tel­zug mit 52-jäh­ri­gem Fah­rer. Aus bis­lang unge­klär­ten Grün­den fuhr sie schließ­lich unge­bremst in das Heck des Sat­tel­auf­lie­gers. Sie wur­de dadurch glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt, kam aber vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der Mer­ce­des muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird mit 20.000 Euro hoch ein­ge­schätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei bedankt sich bei der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Hirschaid für die Unterstützung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Egloff­stein. In der Nacht zum Diens­tag fuhr eine 20-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin mit ihrem VW-Golf auf der Kreis­stra­ße von Affal­ter­thal in Rich­tung Dörf­les. Ver­mut­lich auf­grund von nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit kam die Fah­re­rin nach links von der Fahr­bahn ab und über­roll­te einen Leit­pfo­sten. Ihr Pkw kam im Anschluss im Gra­ben zum Ste­hen. Da aus dem Fahr­zeug Betriebs­flüs­sig­kei­ten aus­tra­ten, muss­te es abge­schleppt wer­den. Der Scha­den am Auto beträgt 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Mit viel zu hoher Geschwin­dig­keit fuhr am Diens­tag­abend ein 18-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer in eine Kur­ve im Indu­strie­ge­biet Breit­wei­dig ein. Hier­bei ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und schlug in das auf der Stra­ße gepark­te Fahr­zeug einer 43-Jäh­ri­gen. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die Scha­dens­hö­he für bei­de Fahr­zeu­ge beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Lan­gen­sen­del­bach. Am Dienst­mor­gen gegen 08:15 Uhr befuhr ein 39-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer gemein­sam mit sei­ner 4‑jährigen Toch­ter die Blu­men­stra­ße in Lan­gen­sen­del­bach. Als die bei­den an einem am rech­ten Fahr­bahn­rand par­ken­den Pkw vor­bei­fuh­ren, riss die­ser unver­mit­telt die Fah­rer­tü­re auf. Infol­ge­des­sen wich die 4‑Jährige nach links aus, fuhr gegen ein Eisen­tor und stürz­te. Nach einer kur­zen Ent­schul­di­gung ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­ge­gen sei­ner Ver­pflich­tun­gen von der Unfall­stel­le. Die 4‑Jährige zog sich bei dem Sturz leich­te Ver­let­zun­gen zu. Der Vater konn­te sich glück­li­cher­wei­se das Kenn­zei­chen des Pkw mer­ken und rief die Poli­zei. Den 82-jäh­ri­gen Audi­fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Fahrerflucht.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am frü­hen Diens­tag­mor­gen wur­de ein 29-jäh­ri­ger Klein­kraft­fah­rer auf der Bay­reu­ther Stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de durch die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch bei dem Mann fest­ge­stellt. Ein anschlie­ßen­der Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,58 Pro­mil­le. Es wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betäu­bungs­mit­tel sichergestellt

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend woll­ten Poli­zei­be­am­te am Markt­platz Lich­ten­fels einen 29-Jäh­ri­gen Rad­fah­rer kon­trol­lie­ren. Der Mann ver­such­te sich der Kon­trol­le zu ent­zie­hen, indem er von den Beam­ten weg­fuhr. Nach kur­zer Flucht konn­te er in der Cobur­ger Stra­ße ein­ge­holt wer­den. Den Poli­zi­sten wur­de schnell offen­bart, war­um der Mann davon­ra­del­te. Wäh­rend der Kon­trol­le ver­such­te er, einen Gegen­stand aus sei­ner Hosen­ta­sche zu ent­neh­men und die­sen ver­schwin­den zu las­sen. Auf Nach­fra­ge hän­dig­te er eine Druck­ver­schluss­tü­te mit Mari­hua­na aus. Die­se wur­de sicher­ge­stellt. Den Flüch­ti­gen erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wer­be­ta­fel entwendet

MARKT­GRAITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Unbe­kann­te haben zwi­schen Sams­tag, 16.06 und Diens­tag, 20.06 einen Wer­be­ban­ner ent­wen­det. Die­ser war von Trü­bach kom­mend, kurz vor dem Orts­ein­gang Markt­graitz an einem Bau­zaun­seg­ment befe­stigt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung (Tel.: 09571/9520–0).

Kind von Auto erfasst

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mit­tag befuhr eine 45-jäh­ri­ge Seat-Fah­re­rin den Schind­gra­ben in Fahrt­rich­tung Kirch­lein. Hier­bei über­sah sie ein 9‑jähriges Mäd­chen, das gera­de die Fahr­bahn über­quer­te. In Fol­ge des­sen wur­de das Mäd­chen von dem Pkw erfasst. Sie kam glück­li­cher­wei­se mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon, muss­te aber den­noch zur wei­te­ren Behand­lung ins Krankenhaus.

Rund 2.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Diens­tag­mor­gen befuhr eine 43-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Mitsu­bi­shi die Goe­the­stra­ße. Beim Über­que­ren der Kreu­zung zur Anger­stra­ße in süd­li­che Fahrt­rich­tung über­sah sie eine 60-jäh­ri­ge Citro­en-Fah­re­rin, die mit ihrem Fahr­zeug gera­de in öst­li­che Fahrt­rich­tung fuhr. In Fol­ge des­sen kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Pkws. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.