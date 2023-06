Am Wochen­en­de bringt das Statt­thea­ter Forch­heim das Open-Air-Thea­ter­stück „Tod im Kel­ler­wald“ im Forch­hei­mer Kel­ler­wald noch ein­mal zur Auf­füh­rung. Die drei Vor­stel­lun­gen – Sams­tag­abend sowie am Sams­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­abend – sind bereits aus­ver­kauft. Es sind also kei­ne Kar­ten mehr bei der Vor­ver­kaufs­stel­le, der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forch­heim, erhält­lich. Vier der sechs Auf­füh­run­gen waren damit aus­ver­kauft, die rest­li­chen zwei bis auf weni­ge Plät­ze voll belegt. Damit zählt das Statt­thea­ter fast 1200 Zuschau­er für das Theaterstück.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Forch­heim: Tod im Kel­ler­wald Pre­miè­re bereits aus­ver­kauft Wer beim Open-Air-Thea­ter­stück Tod im Kel­ler­wald dabei sein möch­te, soll­te sich schnell noch eine Kar­te sichern, denn die Pre­miè­re ist…