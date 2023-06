Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken weiht moder­ni­sier­tes und in Tei­len neu gebau­tes Bil­dungs­zen­trum in Hof ein – „Etap­pe 1 der Erneue­rung unse­rer Bildungsinfrastruktur“

Das Bil­dungs­zen­trum Hof ist ab sofort der neue Leucht­turm des Hand­werks in Nord­ost-Ober­fran­ken, der weit ins Land hin­ein die Kun­de des Hand­werks sen­det. Die Aus­bil­dungs­stät­te der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken wur­de am Frei­tag, 16. Juni, in Anwe­sen­heit von Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder ein­ge­weiht. Der Mini­ster­prä­si­dent fand nur loben­de Wor­te für das Hand­werk. „Bay­ern ist das Land des Hand­werks! Heu­te Ein­wei­hung des Berufs­bil­dungs­zen­trums Hof der Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken. Beruf­li­che und aka­de­mi­sche Bil­dung sind gleich­wer­tig. Des­halb inve­stiert Bay­ern wie kein ande­res Bun­des­land in Berufs­schu­len und Bildungszentren.“

In sei­ner Rede skiz­zier­te Söder die jüng­sten Beschlüs­se, die der Frei­staat für das Hand­werk getrof­fen hat. „Mit dem Tag des Hand­werks wer­ben wir in Schu­len für die beruf­li­che Viel­falt. Und wir bie­ten als ein­zi­ges Bun­des­land eine kosten­freie Mei­ster­aus­bil­dung.“ Denn: „Hand­werk braucht eine gute Zukunft: Daher set­zen wir uns für einen Indu­strie­strom­preis auch für den Mit­tel­stand und Hand­werks­be­trie­be ein – und außer­dem für ein Mora­to­ri­um bei Vor­schrif­ten und Büro­kra­tie.“ Der Mini­ster­prä­si­dent ver­sprach den Gästen der Ein­wei­hungs­fei­er zudem: „Wir ste­hen zu unse­rem Hand­werk. Des­halb war es mir eine gro­ße Freu­de, heu­te dabei zu sein.“

Ein­wei­hung ein „bewe­gen­der Augenblick“

16 hoch­mo­der­ne Werk­stät­ten und Schu­lungs­räu­me, in denen bis zu 220 Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker par­al­lel und vor allem pra­xis­nah aus­ge­bil­det wer­den, fasst das neue Bil­dungs­zen­trum, das trotz wei­ter­lau­fen­dem Betrieb in nur knapp drei Jah­ren moder­ni­siert und in Tei­len neu gebaut wur­de. „Wir sind sehr froh und stolz, dass wir dem Hand­werk hier in Nord­ost- Ober­fran­ken jetzt ein moder­nes und attrak­ti­ves Zen­trum zur Ver­fü­gung stel­len kön­nen“, beton­te HWK-Prä­si­dent Mat­thi­as Graß­mann, der die Ein­wei­hung einen bewe­gen­den Augen­blick nann­te, auf den das ober­frän­ki­sche Hand­werk lan­ge hin­ge­ar­bei­tet und hin gefie­bert habe. „Die­ser Schritt ist für uns ein rie­sen­gro­ßer Satz“, sag­te Graß­mann. „Er beför­dert die Bedin­gun­gen für die Aus­bil­dung und Qua­li­fi­zie­rung des hand­werk­li­chen Nach­wuch­ses im Raum Hof und Wun­sie­del qua­si in einem Sprung aus der Ver­gan­gen­heit in den Hyperraum.“

Der Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken skiz­zier­te die Pla­nungs- und Baugeschichte

des neu­en Bil­dungs­zen­trums Hof, des­sen Vor­gän­ger­bau­ten zum Teil auf 1971/72 zurück­ging. Ab 2015 began­nen die Arbei­ten an einer För­der­an­zei­ge, die im April 2016 beim Bun­des­in­sti­tut für Berufs­bil­dung (BiBB) ein­ge­reicht wur­de. Der umfang­rei­che Gut­ach­ter­pro­zess, der dar­aus folg­te, dau­ert drei Jah­re, ehe wei­te­re fünf Mona­te spä­ter, im Novem­ber 2019, die Bewil­li­gung der För­der­mit­tel sei­tens des BiBB und damit auch des Bun­des­am­tes für Wirt­schaft und Aus­fuhr­kon­trol­le (BAFA) bei der HWK ein­ging. Die Bun­des­mi­ni­ste­ri­en für Wirt­schaft (über das BAFA) und für Bil­dung (über das BiBB) för­dern jeweils 4,56 Mil­lio­nen Euro der Inve­sti­ti­ons­sum­me, eben­so wie der Frei­staat Bay­ern. Damit muss die Hand­werks­kam­mer von der Gesamt­in­ve­sti­ti­on in Höhe von 16,83 Mil­lio­nen Euro einen Eigen­an­teil von 3,15 Mil­lio­nen Euro stemmen.

Kon­zept der Kompetenzzentren

Mit der Ein­wei­hung des neu­en Bil­dungs­zen­trums Hof inten­si­viert die Hand­werks­kam­mer ihr Kon­zept der Schwer­punkt­bil­dung und der Kom­pe­tenz­zen­trum, die Grund­la­ge der Inve­sti­ti­ons­stra­te­gie in die gesam­te Bil­dungs­in­fra­struk­tur ist. In der Hofer Aus­bil­dungs­stät­te der HWK wer­den nicht nur die Aus­zu­bil­den­den aus der Stadt und Land­kreis Hof und dem Land­kreis Wun­sie­del in den Fach­be­rei­chen Kfz-Hand­werk, Metall­hand­werk und CNC-Tech­no­lo­gie, Sanitär‑, Hei­zung- und Kli­ma­tech­nik (SHK), Maler­hand­werk, Elek­tro­tech­ni­ker­hand­werk und Mecha­tro­nik geschult – pro Jahr haben die Kur­se der Über­be­trieb­li­chen Lehr­lings­un­ter­wei­sung (ÜLU) durch­schnitt­lich rund 2500 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die zum Teil meh­re­re Wochen vor Ort sind. Mehr noch: Im SHK-Bereich kom­men alle Aus­zu­bil­de­nen aus ganz Ober­fran­ken zur ÜLU nach Hof. Zudem wer­den die Fach­kur­se einer Mei­ster­schu­le für das Kfz-Hand­werk in Hof abge­hal­ten, wei­te­re 24 Plät­ze ste­hen für die Tei­le III (Betriebs­wirt­schaft) und IV (Aus­bil­dung der Aus­bil­der) der Mei­ster­schu­le zur Verfügung.

Wunsch nach ech­ter Gleich­stel­lung der Bildungswege

Mit der Ein­wei­hung des Bil­dungs­zen­trums Hof hat die HWK aller­dings erst die erste Etap­pe bei der Moder­ni­sie­rung der Bil­dungs­in­fra­struk­tur geschafft. In den kom­men­den Jah­ren ste­hen der Neu­bau des Bil­dungs­zen­trums Bam­berg und die Moder­ni­sie­rung der Bil­dungs­zen­tren in Bay­reuth und Coburg an. „Wir haben hier vie­le Inve­sti­tio­nen vor der Brust, für die wir eini­ge Mil­lio­nen Euro wer­den auf­brin­gen müs­sen“, sag­te der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der HWK, Rein­hard Bau­er. Er erneu­er­te eine For­de­rung des Hand­werks bun­des­weit. „Wir wün­schen uns von der Poli­tik, dass die beruf­li­che Bil­dung genau­so geför­dert wird, wie die aka­de­mi­sche – zu 100 Pro­zent. Das wür­de gera­de auch für die Betrie­be des Hand­werks eine ech­te Ent­la­stung brin­gen und Chan­cen­gleich­heit beim Wer­ben um Nachwuchskräfte.“