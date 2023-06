Stein­kreuz am Lau­ren­zi­platz zer­stört – Wei­ter erhöh­te Wach­sam­keit geboten

Gegen 23 Uhr kün­de­ten die ersten Blit­ze das nahen­de Unheil an, kurz vor Mit­ter­nacht ging es dann los. Bis 2 Uhr nachts tob­te in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni ein hef­ti­ges Gewit­ter über Bam­berg. Die Regen­men­gen waren zwar über­schau­bar und sor­gen nur für eine kur­ze Ent­span­nung, zumal der aus­ge­trock­ne­te Boden einen Groß­teil der Was­ser­men­ge gar nicht auf­neh­men konn­te. Gra­vie­ren­der waren jedoch die schwe­ren Sturm­bö­en, die Wind­stär­ke 8 erreich­ten und für teils schwe­re Schä­den im Stadt­ge­biet sorg­ten. „Wir sind momen­tan dabei, die Schä­den auf­zu­neh­men und mög­li­che Gefah­ren für die Bevöl­ke­rung zu besei­ti­gen. Dies wird den gesam­ten Tag andau­ern, denn wir haben zahl­rei­che umge­stürz­te Bäu­me und abge­bro­che­ne Äste zu ver­zeich­nen“, heißt es am Mor­gen aus der Grün­an­la­gen-Abtei­lung von Bam­berg Service.

Am Lau­ren­zi­platz haben abge­ris­se­ne Star­kä­ste sogar ein Denk­mal zer­stört: Das aus dem 19. Jahr­hun­dert stam­men­de Sand­stein-Kru­zi­fix am süd­li­che Ende des Lau­ren­zi­plat­zes wur­de kom­plett umge­stürzt, meh­re­re gro­ße Bäu­me sind hier von einer Böe regel­recht zer­fetzt worden.

Am größ­ten ist die Gefahr durch umge­stürz­te Bäu­me und abge­bro­che­ne umher­flie­gen­de Äste jedoch im Hain. Allein im Bota­ni­schen Gar­ten sind zwei grö­ße­re Bäu­me umge­stürzt, einer davon beschä­dig­te dabei die histo­ri­sche Pergola.

Die Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner von Bam­berg Ser­vice sind im gesam­ten Stadt­ge­biet unter­wegs, sichern die betrof­fe­nen Berei­che und besei­ti­gen die umge­stürz­ten Gehöl­ze. Hier­bei kann es immer wie­der zu Teil­sper­run­gen der Wege kom­men. „Wir tun unser best­mög­li­ches. Da es sich aber um hun­der­te zu kon­trol­lie­ren­de Bäu­me han­delt, bit­ten wir die Bevöl­ke­rung zu ihrer eige­nen Sicher­heit um erhöh­te Wach­sam­keit. Dies betrifft auch Spiel- und Sport­an­la­gen, die von einem grö­ße­ren Baum­be­stand umge­ben sind“, so die drin­gen­de Bit­te der Stadt.

Für die näch­sten Tage sind wei­te­re schwe­re Unwet­ter gemel­det. Da mit wei­te­ren Schä­den zu rech­nen ist, besteht der Warn­hin­weis bis zum Wochenende.

Der Fried­hofs­be­trieb ist am heu­ti­gen Mitt­woch nicht beeinträchtigt.