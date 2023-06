Am 23./24. Juni: Spar­da-Bank Klas­sik Open Air mit Kam­mer­en­sem­ble Kon­so­nanz und Thü­rin­gen Phil­har­mo­nie Gotha-Eisenach

Auch in die­sem Jahr fin­det am Freitag/​Samstag, 23./24. Juni, wie­der das belieb­te Spar­da-Bank Klas­sik Open Air auf dem Stadt­parkett im Her­zen der Bay­reu­ther Innen­stadt statt: kosten­los und für alle, zum bereits neun­ten Mal, in ent­spannt-som­mer­li­cher Atmo­sphä­re und mit einem außer­ge­wöhn­li­chen Pro­gramm. Die Stadt Bay­reuth und die Spar­da-Bank laden an zwei Aben­den zu die­sem groß­ar­ti­gen Kon­zert­er­leb­nis unter frei­em Him­mel ein.

Am Frei­tag, 23. Juni, um 20 Uhr, betritt das Kam­mer­en­sem­ble Kon­so­nanz die Büh­ne auf dem Stadt­parkett in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße. Das Ensem­ble hat sei­nen Sitz in Bre­men und ist stolz dar­auf, mit sei­nem Wir­ken die Wer­te zu trans­por­tie­ren, für die die Han­se­stadt steht: Selbst­ver­ant­wor­tung mit gleich­zei­ti­ger Welt­of­fen­heit, Tra­di­ti­ons­be­wusst­sein als Aus­gangs­punkt für neue Wege, Stre­ben nach sozia­ler Inklu­si­on. Es über­rascht sein Publi­kum nicht nur mit span­nen­den Kon­zert­er­leb­nis­sen, es beleuch­tet dabei auch gesell­schaft­lich rele­van­te The­men aus musi­ka­li­scher Sicht.

Die klas­sisch aus­ge­bil­de­ten Musi­ke­rin­nen und Musi­ker, die sich aus ver­schie­de­nen Kul­tu­ren zusam­men­ge­fun­den haben, bege­ben sich dafür auf die Suche nach Wer­ken außer­halb des gän­gi­gen klas­si­schen Reper­toires. Sie spie­len in der Regel ohne Diri­gat und in varia­blen Beset­zun­gen vom Duo bis zum Kam­mer­or­che­ster oder auch soli­stisch, dann beglei­tet von ihren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen. Ihre Freu­de dar­an, mit inno­va­ti­ven inhalt­li­chen und räum­li­chen Kon­zep­ten zu expe­ri­men­tie­ren, führt zur gen­re­über­grei­fen­den Zusam­men­ar­beit mit den Spar­ten Musik, Tanz, Video­kunst und Lite­ra­tur. Die musik­päd­ago­gi­sche Arbeit mit ver­schie­de­nen Alters­grup­pen nimmt dabei einen wich­ti­gen Stel­len­wert ein. In zahl­rei­chen Koope­ra­tio­nen führt das Ensem­ble Instru­men­tal­un­ter­richt, Work­shops und ziel­grup­pen­ori­en­tier­te sowie inklu­si­ve Kon­zert­for­ma­te durch.

In Bay­reuth wer­den Rebec­ca Thies, Ilgin Ülkü, Fran­cis­co Fernán­dez, Karl Figue­roa und Dani­el Tols­dorf unter ande­rem Wer­ke von Isaac Albé­niz, Edward Elgar, Edvard Grieg, Loui­se Far­renc und Astor Pia­zolla spie­len. Dani­el Tols­dorf stu­dier­te zuerst Musik- und Sozi­al­wis­sen­schaf­ten, bevor er sich ganz dem Kon­tra­bass wid­me­te. Schon wäh­rend sei­ner Aus­bil­dung beschäf­tig­te er sich inten­siv mit der Kam­mer­mu­sik und ist seit 2014 orga­ni­sa­to­ri­sches und musi­ka­li­sches Mit­glied des Kam­mer­en­sem­ble Konsonanz.

Phil­har­mo­nie Unplugged

Am Sams­tag, 24. Juni, eben­falls um 20 Uhr, kommt die Thü­rin­gen Phil­har­mo­nie Gotha-Eisen­ach bereits zum drit­ten Mal zum Spar­da-Bank Klas­sik Open Air nach Bay­reuth. Nach den Auf­trit­ten in den Jah­ren 2016 und 2018 bringt sie ein ganz außer­ge­wöhn­li­ches Pro­gramm auf die Büh­ne: „Phil­har­mo­nie Unplug­ged mit Tho­mas Hahn & Band“! 2021 wur­de die­se Kon­zert­rei­he der Thü­rin­gen Phil­har­mo­nie Gotha-Eisen­ach ins Leben geru­fen: Ent­spre­chend dem Mot­to „Pop meets Clas­sic“ prä­sen­tiert Tho­mas Hahn mit sei­ner gran­dio­sen Live-Band zusam­men mit der Soli­stin Edi­ta Abdie­ski und dem Streich­or­che­ster der Thü­rin­gen Phil­har­mo­nie Gotha-Eisen­ach eine mit­rei­ßen­de Show.

Ein Hauch von Rock­kon­zert-Atmo­sphä­re wird durch die Bay­reu­ther Innen­stadt wehen, wenn die Klas­sik-Hits von Beet­ho­ven bis Vival­di auf welt­be­kann­te Hits von Pop- und Rock­stars wie Ed Sheeran, Lady Gaga und AC/DC tref­fen. Ein Abend mit bekann­ten Wer­ken und Songs aus bei­den Musik­wel­ten, die in die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Beset­zung erfri­schend anders klingen.

Stadt­parkett und Baum­saal mit Bier­bän­ken bestückt

Für die bei­den Kon­zert­aben­de wer­den das Stadt­parkett und der Baum­saal mit Bier­bän­ken bestückt. Eine Stun­de vor Kon­zert­be­ginn kön­nen Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer Platz neh­men. Wer hier kei­nen Platz bekommt, muss sich aber kei­ne Sor­gen machen: Das Kul­tur­amt hält Sitz­kis­sen zum Ent­lei­hen bereit. Selbst­ver­ständ­lich kön­nen außer­halb der Feu­er­wehr­an­fahrts­zo­nen mit­ge­brach­te Stüh­le und ande­re Sitz­ge­le­gen­hei­ten auf­ge­stellt wer­den. Das Ver­an­stal­tungs­are­al ist bar­rie­re­frei zugäng­lich. Der Ein­tritt an bei­den Aben­den ist frei. Für das leib­li­che Wohl hält das reich­hal­ti­ge gastro­no­mi­sche Ange­bot im Her­zen der Fuß­gän­ger­zo­ne für alle Geschmäcker das Rich­ti­ge bereit!

Bar­rie­re­freie Toi­let­ten ste­hen im Kunst­mu­se­um (Zugang über die Käm­me­rei­gas­se) und im Gebäu­de der Zen­tra­len Omni­bus­hal­te­stel­le zur Ver­fü­gung. Bei­de WC-Anla­gen sind mit einem EURO-Schlüs­sel zugänglich.