Als inter­na­tio­na­le Bewe­gung spen­det das Rote Kreuz welt­weit Hoff­nung für Men­schen in Not. Sym­bo­lisch wird seit 1992 die­ses „Licht der Hoff­nung“ im Rah­men eines Fackel­zu­ges (Ita­lie­nisch: Fiac­co­la­ta) von Sol­fe­ri­no nach Castig­li­o­ne del­le Sti­vie­re getra­gen, um an die Anfän­ge der Rot­kreuz- und Rot­halb­mond­be­we­gung zu erin­nern. An die­se Tra­di­ti­on knüpft das Deut­sche Rote Kreuz und mit ihm das Baye­ri­sche Rote Kreuz an und führt einen Staf­fel­lauf von Rot­kreuz­glie­de­rung zu Rot­kreuz­glie­de­rung durch, bis das „Licht“ dann am 24. Juni Sol­fe­ri­no in Nord­ita­li­en erreicht.

Im Rah­men des Fackel­laufs zur Fiac­co­la­ta* des Roten Kreu­zes hat das Baye­ri­sche Rote Kreuz (BRK) in der Woche vom 5. Juni bis zum 12. Juni die Fackel wei­ter­ge­reicht. Das Jugend­rot­kreuz (JRK) des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth wur­de aus­ge­wählt, um die Fackel am 7. Juni für den BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth zu übernehmen.

In Peg­nitz über­gab das JRK aus Nürn­berg die Fackel an das JRK des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth. Alex­an­dra Küf­ner und Kath­rin Fick nah­men die Fackel ent­ge­gen, um sie anschlie­ßend an den BRK- Kreis­ver­band Wun­sie­del weiterzureichen.

Wäh­rend ihres Fackel­zugs mach­ten sie Zwi­schen­stopps an ver­schie­de­nen Orten. Dar­un­ter die Geschäfts­stel­le des BRK-Kreis­ver­ban­des in der Bay­reu­ther Hin­den­burg­stra­ße, wo sie auf die Jugend­grup­pe der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth tra­fen. Außer­dem besuch­ten sie das Her­zens­wunsch Hos­piz­mo­bil der BRK-Bereit­schaft Bad Ber­neck. Schließ­lich erreich­ten sie den Treff­punkt zur Über­ga­be des Lichts an die Jugend­rot­kreuz­ler des BRK-Kreis­ver­ban­des Wun­sie­del im Golf­ho­tel Fah­ren­bach im Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge. Gemein­sam mit den Wun­sied­ler Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den wur­de dann die Fackel an der Köss­ei­ne an den JRK-Bezirks­vor­sit­zen­de Tho­mas Wolf, stell­ver­tre­tend für Bezirks­ver­band Ober­pfalz-Nie­der­bay­ern übergeben.

Das JRK-Bay­reuth und der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth sind stolz dar­auf, Teil der Fiac­co­la­ta 2023 gewe­sen zu sein und einen wert­vol­len Bei­trag zur Auf­recht­erhal­tung der Tra­di­ti­on des Roten Kreu­zes in Bay­reuth und der umlie­gen­den Regi­on gelei­stet zu haben.