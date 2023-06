Eine Geschäfts­idee ist vor­han­den, aber wie geht es wei­ter? Die­se Fra­ge stel­len sich vie­le Grün­dungs­in­ter­es­sier­te! Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg möch­te in sol­chen Fäl­len ein­fach und unkom­pli­ziert Abhil­fe schaf­fen! Bei der neu­en Ver­an­stal­tungs­rei­he „walk & talk“ wählt sie zwi­schen dem 5. und dem 7. Juli ganz bewusst einen Per­spek­ti­ven­wech­sel um mit Grün­de­rin­nen und Grün­dern ins Ge(h)spräch zu kommen.

Abseits von ein­ge­eng­ten Büro­räu­men sind die Gedan­ken frei. Zusam­men mit einer Grün­de­rin oder einem Grün­der geht es des­halb eine Run­de um den Frosch­grund­see in Röden­tal. Wäh­rend dem klei­nen Spa­zier­gang kommt die Wirt­schafts­för­de­rung mit den Grün­dungs­in­ter­es­sen­ten ins Ge(h)spräch. Gesprächs­in­hal­te rich­ten sich dabei ganz nach den Fra­gen der Teil­neh­men­den. Zum Abschluss des etwa 60-minü­ti­gen Aus­tau­sches in der frei­en Natur besteht zudem die Mög­lich­keit, gemein­sam auf einen Kaf­fee auf der Ter­ras­se des Restau­rants Frosch­grund­see ein­zu­keh­ren. Dort kön­nen dann in aller Ruhe noch Plä­ne und Unter­la­gen gesich­tet werden.

Das neue – und wie­der etwas ande­re For­mat der Ent­wick­lungs­ab­tei­lung aus dem Land­rats­amt Coburg – ist ein unkom­pli­zier­tes Ange­bot für Jeder­mann und jede Frau, die sich in Rich­tung eines eige­nen Unter­neh­mens etwas vor­stel­len kön­nen. „Wir gehen raus aus den Bespre­chungs­räu­men und suchen den offe­nen Kon­takt zu den Men­schen unse­rer Regi­on, damit bereits die Erst­be­ra­tung Spaß und Lust auf mehr macht!“, sagt Mar­tin Schmitz, Lei­ter der Wirt­schafts­för­de­rung. Die­sen Ansatz habe die Wirt­schafts­för­de­rung bereits im Vor­jahr mit ihrem „BRA­Tungs­ge­spräch“ ver­folgt. Dabei fand die Grün­der­be­ra­tung am Grill statt und in die­sem Jahr gibt es mit „walk & talk“ eine sport­li­che­re Fortsetzung.

„Eine moti­vie­ren­de Erst­be­ra­tung kann dar­über ent­schei­den, ob neue Unter­neh­men ent­ste­hen oder nicht“, ergänzt Flo­ri­an Eckardt aus dem Team der Wirt­schafts­för­de­rung im Cobur­ger Land. Moti­vie­ren habe dabei nichts mit unüber­leg­tem Loben und Bestä­ti­gen zu tun. „Statt­des­sen hilft es unse­ren Kun­den, wenn sie unver­blümt über ihre Idee reden kön­nen und wir genau zuhö­ren, was sie bewegt“, ergänzt der Refe­rent für Exi­stenz­grün­dung, der das neue For­mat anbie­tet. „Und Bewe­gung neh­men wir dies­mal wört­lich“, ergänzt Eckardt lächelnd.

„Walk & talk“ ist ein kosten­lo­ses Ange­bot der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist zwin­gend erfor­der­lich, da es sich um indi­vi­du­el­le, ver­trau­li­che Ein­zel­ge­sprä­che han­delt. An jedem Ter­min fin­det ein Gespräch statt, die Uhr­zeit kann indi­vi­du­ell ver­ein­bart wer­den. Teil­neh­men kön­nen alle Grün­de­rin­nen und Grün­der aus der Regi­on oder sol­che, die es wer­den wollen.

Anmel­dun­gen nimmt Flo­ri­an Eckardt unter gruendung@​landkreis-​coburg.​de oder unter Tele­fon 09561/5145105 ent­ge­gen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf der Home­page www​.wirt​schaft​-coburg​.de