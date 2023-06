Das Land­rats­amt Coburg ist in Ber­lin für sei­ne fami­li­en- und lebens­pha­sen­be­wuss­te Per­so­nal­po­li­tik aus­ge­zeich­net wor­den. Das Zer­ti­fi­kat zum „audit beru­fund­fa­mi­lie“ wur­de von Bun­des­fa­mi­li­en­mi­ni­ste­rin Lisa Paus und Oli­ver Schmitz (Geschäfts­füh­rer der beru­fund­fa­mi­lie Ser­vice GmbH) aus­ge­hän­digt. Das Land­rats­amt zählt damit zu den bun­des­weit 323 Arbeit­ge­bern, die in die­sem Jahr für ihr vor­bild­li­ches Han­deln in punc­to Ver­ein­bar­keit von Beruf und Fami­lie hono­riert wurden.

Land­rat Seba­sti­an Straubel steht hin­ter den Zie­len des „audit beru­fund­fa­mi­lie“ und will damit ein kla­res Zei­chen des Land­rats­amts als Arbeit­ge­ber set­zen: „Das audit ist und bleibt für und ein bedeut­sa­mes Steue­rungs­tool. Es ermög­licht uns pass­ge­naue Ant­wor­ten auf den Wan­del der Arbeits­welt, die demo­gra­fi­sche Ent­wick­lung und den Mega­trend der Indi­vi­dua­li­sie­rung zu finden“.

Die Beschäf­tig­ten des Land­rats­am­tes pro­fi­tie­ren durch die kon­kre­ten Lösun­gen in Form von pass­ge­nau­en fami­li­en- und lebens­pha­sen­be­wuss­ten Maß­nah­men: Neue Ansät­ze der Per­so­nal­ge­win­nung zur Fach- und Füh­rungs­kräf­te­si­che­rung, fle­xi­bles Arbei­ten unter dem Aspekt der Ver­ein­bar­keit und Digi­ta­li­sie­rung, Bau­stei­ne für eine dia­log­ori­en­tier­te und wert­schät­zen­de Unter­neh­mens­kul­tur und gesund­heits­för­dern­de Maß­nah­men als Prä­ven­ti­ons­lei­stung sind nur eini­ge Bei­spie­le für das, was das „audit beru­fund­fa­mi­lie“ ausmacht.

„Gera­de in einer Zeit, in der die Anfor­de­run­gen stei­gen und die Arbeits­welt kom­ple­xer und anspruchs­vol­ler wird, braucht es för­der­li­che Bedin­gun­gen, damit Berufs­all­tag und Fami­li­en­le­ben gemein­sam funk­tio­nie­ren“, ergänzt die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te und Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che Tan­ja Bächer-Sürgers.

Das Land­rats­amt wur­de erst­mals im Jahr 2011 mit dem Zer­ti­fi­kat zum „audit beru­fund­fa­mi­lie“ aus­ge­zeich­net. Nach vier Re-Audi­tie­run­gen folg­te nun das zwei­te Dia­log­ver­fah­ren. Das Zer­ti­fi­kat mit Prä­di­kat steht für die beson­de­rer Aner­ken­nung einer Wei­ter­ent­wick­lung im und mit dem Wandel.