Mut­ma­cher, Vor­rei­ter, Innovationstreiber

Die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken ver­gibt auf Schloss Rose­nau an sechs Betrie­be den Zukunfts­preis 2023 – Extern besetz­te Jury ver­gibt zudem einen Aner­ken­nungs­preis Rödental/​Oberfranken. Zei­gen, was das Hand­werk kann, zei­gen, dass dem Hand­werk nach oben kei­ne Gren­zen gesetzt sind: Die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken zeich­ne­te bei einer Fei­er­stun­de in der Alten Oran­ge­rie von Schloss Rose­nau bei Röden­tal sie­ben Hand­werks­un­ter­neh­men aus Ober­fran­ken mit dem Zukunfts­preis 2023 aus. Damit wür­digt sie die her­aus­ra­gen­den Lei­stun­gen der Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker, die mit ihren Ent­wick­lun­gen, Ideen und Umset­zun­gen in ihre Bran­chen Außer­ge­wöhn­li­ches gelei­stet haben. „Die­se Betrie­be sind Mut­ma­cher, sie sind Vor­den­ker und sie zei­gen, wie inno­va­tiv das Hand­werk ist“, beton­te der Prä­si­dent der HWK, Mat­thi­as Graß­mann. „Die Aus­zeich­nung mit unse­rem Zukunfts­preis hilft dabei, die Lei­stun­gen der Betrie­be bes­ser sicht­bar zu machen.“

Aus den 49 Bewer­bun­gen hat die Jury (Anmerk.: die Zusam­men­set­zung der Jury fin­den Sie am Ende des Bei­trags) sechs Preis­trä­ger des Zukunfts­prei­ses aus­ge­wählt und zusätz­lich einen Aner­ken­nungs­preis ausgesprochen:

 In der Kate­go­rie „Ein­fach Hand­werk, aber geni­al“ hat das Unter­neh­men „edic­tum – UNI­KAT MOBI­LI­AR“ aus Schirn­ding mit Möbel­fer­ti­gung aus Die­len der schön­sten Thea­ter- und Opern­häu­ser Euro­pas über­zeugt. Juror Prof. Frank Döp­per fass­te es in sei­ner Lau­da­tio so zusam­men: „Aus Bret­tern, die die Welt bedeu­ten, wer­den nun Möbel, die eine oder bes­ser gesagt vie­le Geschich­ten erzäh­len könnten.“

 In der Kate­go­rie „Krea­ti­ves, wun­der­schö­nes Hand­werk“ sicher­te sich die Tröpp­ner Manu­fak­tur – Orna­ment­s­peng­le­rei (Lis­berg) den Zukunfts­preis mit ihrem gekonn­ten Ein­satz des histo­ri­schen Klemp­ner­hand­werks in der Orna­ment­s­peng­le­rei. Juror Karl-Lud­wig Holl schwärm­te in der Lau­da­tio auf das Unter­neh­men, „die Refe­renz­li­ste der Pro­jek­te unse­res Preis­trä­gers liest sich akku­rat so, wie ein guter Kunst­rei­se­füh­rer „Die histo­ri­schen High­lights von Bam­berg, ganz Ober­fran­ken und noch weit dar­über hinaus“.

 In der Kate­go­rie „Hand­werk goes digi­tal“ setz­te die Adler­haus GmbH aus Nord­hal­ben ihre Unter­neh­mens­grund­sät­ze in ein schlüs­si­ges Gesamt­kon­zept „Digi­ta­les Arbei­ten“ um. Juror Prof. Dr.-Ing. Tobi­as Ples­sing lob­te in der Lau­da­tio, dass die Adler­haus GmbH ihre selbst gesetz­ten Grund­sät­ze mit­tels moder­ner Metho­den vor­bild­lich umsetzt – und damit auch in der Pra­xis anwendet.

 In der Kate­go­rie „Nach­wuchs­för­de­rung der Zukunft“ schaff­te das Auto­haus Vet­ter GmbH & Co​.KG (Pres­sig) mit ihrem Ansatz „Wis­sen, Spaß und Kol­le­gia­li­tät, bei uns zählst Du!“ den Sprung aufs Sie­ger­trepp­chen. Juror Prof. Dr. Josef Löffl schreibt dem Auto­haus in sei­ner Lau­da­tio zu, mit dem ein­ge­reich­ten und vor Ort geleb­ten Kon­zept ein hohes Maß an authen­ti­scher Empa­thie zu. „Die­ses ist zwei­fels­oh­ne ein ent­schei­den­der Schlüs­sel bei der Gewin­nung und För­de­rung von jun­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mitarbeitern.“

 In der Kate­go­rie „Ener­gie­wen­de hoch Hand­werk“ fiel das Votum der Jury auf die Rich­ter R&W Steue­rungs­tech­nik GmbH aus Ahorn­tal, die ihren „Intel­li­gen­ten Ener­gie­kno­ten“ ein­reich­te. Juror Prof. Dr.-Ing. Tobi­as Ples­sing drück­te in sei­ner Lau­da­ti­on sei­ne Begei­ste­rung für die gelun­ge­ne Koope­ra­ti­on aus Hand­werk und Wis­sen­schaft aus, durch die Inno­va­tio­nen gemein­sam in die Tat und die Ener­gie­wen­de vor Ort umge­setzt wird. Gleich­zei­tig sprach die Jury der Son­nen­bat­te­rie Cen­ter Fran­ken GmbH aus Hein­ers­reuth für das Kon­zept „Ener­gie­wen­de aus einer Hand – Sau­be­re Strom­erzeu­gung und Hei­zung“ einen Aner­ken­nungs­preis aus. Juro­rin und Lau­da­to­rin Tama­ra Här­ty bezeich­ne­te es als erfri­schend, dass – gera­de im Umfeld des schnel­len Pho­to­vol­ta­ik-Mark­tes, der über­schwäng­li­chen Ver­spre­chen, des schlech­ten Gewis­sens und so man­cher unse­riö­ser Anbie­ter –, Son­nen­bat­te­rie Fran­ken das macht, was es ver­spricht. CO 2‑arme Strom- und Wär­me­lei­stun­gen aus einer Hand, die exakt auf die Anfor­de­rung Kun­den abge­stimmt ist!

 In der Kate­go­rie „Mut in der Kri­se“ begei­ster­te die Fleisch­haue­rei Vider in Schwar­zen­bach a. d. Saa­le mit der Neu­grün­dung ihres Betriebs mit­ten in der Coro­na-Kri­se. Juro­rin Tama­ra Här­ty beton­te in der Lau­da­tio: „Der Wurst­re­bel (so hat­te die Süd­deut­sche Zei­tung Ste­fan Vider bezeich­net), der mit den Ein­schrän­kun­gen der Indu­strie nicht mehr umge­hen möch­te, son­dern das Hand­werk Metz­ger mit Lei­den­schaft lebt, berei­chert mit sei­ner Geschäfts­idee die ober­frän­ki­sche Regi­on unge­mein und strahlt unse­rer Ansicht nach als über­grei­fen­des Vor­bild des stol­zen Hand­werks, wel­ches durch­aus in der Lage ist, ursprüng­li­che Tra­di­ti­on zukunfts­fä­hig und wirt­schaft­lich zu umzusetzen!“