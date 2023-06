Das Wis­sen der Welt – geord­net in Bildserien

Was wuss­ten die Men­schen in Spät­mit­tel­al­ter und Frü­her Neu­zeit über den Kos­mos, die Welt, die Natur, den Men­schen? Wel­che Ord­nungs­sy­ste­me ent­wickel­ten sie und wel­che Bil­der fan­den sie dafür? Davon erzählt jetzt die Aus­stel­lung „Die Ord­nung der Din­ge. Gra­phi­sche Seri­en erklä­ren die Welt“ (7. Juli bis 8. Okto­ber 2023) in den Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg.

Die Ord­nung der Din­ge. Gra­phi­sche Seri­en erklä­ren die Welt. Wor­aus ist die Welt gemacht? Haben die Ster­ne einen Ein­fluss auf uns? Wie sieht es in ande­ren Erd­tei­len aus? Wie steht es um Wer­den und Ver­ge­hen in der Natur und im mensch­li­chen Leben? Was ist ein gutes Leben? Wel­ches Wis­sen soll­te ein Mensch erwer­ben? Was ist rich­tig und falsch?

Seit jeher war der Mensch bemüht, Kos­mos und Welt zu ver­ste­hen. Geläu­fi­ge Kon­zep­te wie die vier Ele­men­te, die vier Erd­tei­le, die fünf Sin­ne, die sie­ben Frei­en Kün­ste, die sie­ben Tugen­den und die sie­ben Laster erfass­ten die Phä­no­me­ne der Welt und des Lebens in zah­len­mä­ßig fest­ste­hen­den Ein­hei­ten. Dabei wur­den die­se Phä­no­me­ne nicht iso­liert von­ein­an­der betrach­tet. Viel­mehr begriff man Mikro­kos­mos und Makro­kos­mos als von­ein­an­der abhän­gi­ge Syste­me. Die bil­den­den Kün­ste haben die­se Kon­zep­te auf­ge­grif­fen und auf viel­fäl­ti­ge Wei­se zur Anschau­ung gebracht.

Anhand bedeu­ten­der druck­gra­phi­scher Seri­en aus der Zeit vom 15. bis zum 17. Jahr­hun­dert stellt die Aus­stel­lung „Die Ord­nung der Din­ge“ eini­ge der wich­tig­sten The­men vor. Zugleich macht sie auf die kom­ple­xen gedank­li­chen Ver­knüp­fun­gen in der Wis­sens­welt der Frü­hen Neu­zeit auf­merk­sam. Alle Blät­ter stam­men aus dem Bestand der Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg.

Beglei­tend zur Aus­stel­lung gibt es eine Vor­trags­rei­he, Füh­run­gen und ein krea­ti­ves Ver­mitt­lungs­pro­gramm. In den Aus­stel­lungs­räu­men laden inter­ak­ti­ve Sta­tio­nen zum Mit­ma­chen ein. Es erscheint ein Katalog.

Die Ord­nung der Din­ge. Gra­phi­sche Seri­en erklä­ren die Welt

7. Juli bis 8. Okto­ber 2023

https://​veste​.kunst​samm​lun​gen​-coburg​.de/​d​i​e​o​r​d​n​u​n​g​d​e​r​d​i​n​ge/

Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg

Veste Coburg, 96450 Coburg

Apr – Okt täg­lich 9.30 bis 17.00 Uhr

Nov – März Di – So 13 bis 16 Uhr

www​.kunst​samm​lun​gen​-coburg​.de

Bil­der­ga­le­rie