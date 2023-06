Berlin/​Bayreuth. Ste­ter Trop­fen höhlt in der Poli­tik bekannt­lich den Stein und so wird die bereits in der letz­ten Legis­la­tur­pe­ri­ode ver­spro­che­ne Auf­wer­tung des Stand­orts um eine wei­te­re Ein­satz­hun­dert­schaft bei der Bun­des­po­li­zei Poli­zei nun end­lich voll­zo­gen und so der par­tei­über­grei­fen­de Ein­satz belohnt wird.

Die Anzahl der Bun­des­po­li­zi­sten erheb­lich zu erhö­hen und dafür auch im Bun­des­haus­halt Mit­tel vor­zu­se­hen, war schon län­ger poli­ti­scher Kon­sens. Dafür, dass aber auch der Stand­ort Bay­reuth von einer wei­te­ren Ein­satz­hun­dert­schaft pro­fi­tiert, setzt sich die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert, die auch Mit­glied im Haus­halts­aus­schuss ist, bereits seit fünf Jah­ren vehe­ment ein. Dass dies nun gelun­gen ist und grü­nes Licht aus dem Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­ri­um kommt, dar­über freut sich Lau­nert sehr.

Gera­de der Stand­ort Bay­reuth ist zen­tral gele­gen und weist eine gute Ver­kehrs­an­bin­dung auf, so dass ein fle­xi­bler Ein­satz von hier aus in ganz Deutsch­land gut hand­hab­bar ist, weist Lau­nert hin.

In regel­mä­ßi­gen Gesprä­chen mit den Ver­ant­wort­li­chen der Bun­des­po­li­zei vor Ort, infor­mier­te sich die Abge­ord­ne­te immer wie­der davon, wie wich­tig und rich­tig die Stär­kung des Stand­orts um eine wei­te­re Ein­satz­hun­dert­schaft ist. Zudem ist auch ein Neu­bau für die dau­er­haf­te Unter­brin­gung der Beweis­si­che­rungs- und Fest­nah­me­hun­dert­schaft bis vor­aus­sicht­lich 2028 geplant.